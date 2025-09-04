Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотели яркий ковер из тюльпанов, а получили проплешины? Осенью ошибка стоит особенно дорого
Не везение, а проверка на совесть: что будет, если расплатиться найденной банковской картой
Автомобили снова будут скупать как горячие пирожки: когда ждать восстановления объема продаж
Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным
Фразы, после которых лучше бежать из автосалона: топ 5 фраз, услышав которые стоит сразу отказаться от покупки авто
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой
США готовятся к отправке людей на Марс: вот каков их план действий
Бум интереса к родительству в Корее появился после необычной мотивации
Пистолет на АЗС работает без датчиков: секрет спрятан в другом

Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу

2:17
Зоосфера
Когда жизнь питомца подходит к концу, его поведение и внешний вид меняются так, что внимательный хозяин может заметить тревожные сигналы. Эти признаки не всегда означают неминуемую смерть, но они указывают на то, что кошка нуждается в особом уходе и заботе.

Изменения в поведении

Кошки часто стремятся к уединению, выбирая тихие и скрытые уголки дома. Другие, наоборот, становятся необычно ласковыми и ищут постоянного контакта с хозяином — словно прощаются. Взгляд животного меняется: он становится отрешённым, будто устремлён внутрь себя.

Глаза чёрной кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глаза чёрной кошки

Потеря аппетита и жажда

Организм перестаёт усваивать пищу, и кошка полностью отказывается от еды. Иногда сохраняется жажда, но даже питьё даётся с трудом.

Изменения дыхания и сердца

Дыхание становится поверхностным, прерывистым, с длинными паузами между вдохами. Сердечный ритм замедляется, пульс ослабевает, что делает питомца особенно слабым.

Снижение температуры

Лапы и уши холодеют, температура тела падает. Животное может дрожать, но при этом часто избегает источников тепла.

Потеря сил и координации

Кошке становится сложно передвигаться: она шатается, падает, не может запрыгнуть на привычные места. Уход за шерстью прекращается — это признак сильного упадка сил.

Последние звуки

В финальные часы питомцы иногда издают тихие, необычные звуки, не похожие на привычное мяуканье. Это может быть проявлением тревоги или последней попыткой обратиться к хозяину.

Что советуют ветеринары

Лучшее, что можно сделать в этот период, — обеспечить кошке покой, мягкое и тёплое место, возможность быть рядом с любимым человеком. Насильно кормить или поить животное не стоит: это не продлит жизнь, а лишь принесёт дискомфорт. Гораздо важнее спокойное присутствие, ласковые прикосновения и голос хозяина.

Понимание этих признаков помогает подготовиться и достойно провести питомца в последний путь, окружив его заботой и любовью до самого конца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Последние материалы
Автомобили снова будут скупать как горячие пирожки: когда ждать восстановления объема продаж
Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным
Фразы, после которых лучше бежать из автосалона: топ 5 фраз, услышав которые стоит сразу отказаться от покупки авто
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой
США готовятся к отправке людей на Марс: вот каков их план действий
Бум интереса к родительству в Корее появился после необычной мотивации
Пистолет на АЗС работает без датчиков: секрет спрятан в другом
Замедляют старение и снижают холестерин: три лучших гарнира для людей после 50 лет
Когда ручки важнее стен: простые приёмы превратят старый гарнитур в современный интерьер
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.