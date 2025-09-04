Матриархат со смертельным исходом: почему первые детёныши гиен всегда умирают

Гиены — одни из самых противоречивых обитателей африканской саванны. Их "смех" пугает, матриархат удивляет, а сила челюстей вызывает уважение даже у львов. Но самое неожиданное — эти хищники давно стали не только символом дикой природы, но и живым оружием в руках людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гиена

Кошачьи, а не собачьи

Несмотря на внешнее сходство с волками или шакалами, гиены ближе к кошкам. Строение черепа и барабанной перепонки сближает их именно с кошачьими, хотя охотничьи привычки и стиль поведения кажутся больше "собачьими". Эти животные появляются на свет уже с зубами — даже новорожденный щенок способен прокусить кожу взрослого человека.

Чем они сильнее львов

Гиена обладает одним из самых мощных укусов в животном мире: сила давления челюстей достигает 80 кг на квадратный сантиметр — это вдвое больше, чем у льва. Они бегают со скоростью до 60 км/ч и могут преследовать жертву несколько километров, охотясь группами. Вопреки стереотипу, лишь малая часть их рациона — падаль: до 90% добычи они получают на охоте.

Желудок без компромиссов

После трапезы от добычи практически ничего не остаётся. Мощный желудочный сок переваривает не только мясо, но и кости, рога, даже шерсть. Поэтому в саванне редко встретишь скелеты животных — чаще остаются лишь черепа.

Матриархат и суровые брачные игры

У гиен власть принадлежит самкам. Даже самая слабая из них доминирует над сильнейшим самцом. Причина в высоком уровне мужских гормонов: самки крупнее, агрессивнее и даже внешне напоминают самцов. Однако эта особенность делает роды крайне опасными — первый детёныш почти всегда погибает, прокладывая путь остальным.

Жуткий смех и язык стаи

Характерный "смех" гиен — вовсе не признак безумия, а способ сообщить сородичам: еда найдена, пора делиться. Эти звуки помогают поддерживать дисциплину внутри группы. Учёные считают, что гиены отличаются высоким интеллектом и умением действовать слаженно.

Гиены как оружие

Необычные качества сделали этих животных инструментом в руках людей. В Нигерии бандиты выпускали ручных гиен на улицы, чтобы вызвать панику и грабить дома. В Сомали во времена гражданской войны хищников использовали для пыток и казней. В таких условиях гиена превращалась из охотницы саванны в орудие устрашения.

Гиены и люди: от страха до дружбы

Есть и другой пример — эфиопский город Харар. Местный житель Юсуф Мумме Салле подкармливает стаю гиен на окраине города. Животные выходят к нему каждую ночь, а процесс кормления превратился в туристическую достопримечательность. Для местных жителей это ритуал, приносящий удачу, а для приезжих — захватывающее шоу.

Гиены — существа, которые одновременно пугают и восхищают. Они могут быть безжалостными охотниками, матриархальными владыками саванны и даже инструментом в руках человека. Но в то же время эти хищники способны к доверию и взаимодействию с людьми, напоминая, что природа всегда остаётся сильнее любых человеческих попыток её подчинить.

Уточнения

Гие́ны или гие́новые (лат. Hyaenidae), — семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных (Feliformia). Современные гиены обитают на территории Африки и юго-западной Азии.

