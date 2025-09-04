Охотница на змей: что заставляет кобру менять меню и делать ставку на ядовитых собратьев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:03
Зоосфера

Королевская кобра — величественная и смертельно опасная змея, которая поразила учёных и натуралистов не только своими размерами, но и пищевыми привычками. Она считается символом предательства в змеином мире, ведь её рацион во многом состоит из других змей, включая ядовитых.

Королевская кобра в охоте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Королевская кобра в охоте

Самая длинная ядовитая змея на планете

Королевская кобра, или гамадриад, может достигать длины до 5,8 метра, что делает её крупнейшей ядовитой змеёй Земли. Такой размер необходим для того, чтобы проглатывать длинную добычу целиком.

Главное оружие — яд. Он поражает нервную систему и способен убить человека за полчаса, а слона — за два часа. Доза, которую впрыскивает кобра за один укус, колоссальна: 400-1000 мг токсина против 10-30 мг у гадюк. Такой мощный яд эволюционно связан с её рационом — холоднокровной добычей, у которой медленный метаболизм. Чтобы парализовать змею, концентрация яда должна быть крайне высокой.

Как кобра охотится на змей

В отличие от многих других рептилий, которые ориентируются на тепло, королевская кобра ищет жертву по запаху и зрению. Она способна заметить движение на расстоянии до 100 метров. Среди её жертв — питоны, ужи, ямкоголовые и даже другие кобры. Молодых кобрят взрослые особи проглатывают сразу, а равные по силе соперники вступают в схватку.

Трудности размножения

Каннибализм создаёт серьёзные проблемы в брачный период. Самцы устраивают "поединки без крови", избегая укусов, чтобы не ослабить себя перед спариванием. Но самка, если она уже беременна или не готова к продолжению рода, может убить и съесть ухажёра. Бывает и наоборот: самец нападает на самку, если заподозрит её в "измене".

Уникальное строительство гнезда

Королевские кобры — единственный вид змей, которые строят гнёзда. Для этого они собирают листву, сворачивая тело петлёй и подтаскивая материалы. Гниющая листва выделяет тепло и ускоряет инкубацию яиц. Оба родителя охраняют кладку несколько месяцев, становясь в этот период особенно агрессивными — нападают даже на крупных животных.

Однако за несколько дней до вылупления потомства взрослые змеи покидают гнездо. Причина проста: истощённые охраной, они могут не удержаться и съесть собственных детёнышей. Малыши же рождаются уже полностью вооружёнными — их яд столь же опасен, как и у взрослых.

"Друг среди врагов"

Парадокс в том, что королевская кобра, убивая других змей, в том числе ядовитых, снижает вероятность их встречи с человеком. Получается, что этот смертельно опасный хищник невольно выполняет роль "санитара джунглей".

Уточнения

Кобра — традиционное название некоторых ядовитых змей из семейства аспидов (Elapidae), в современной научной классификации не образующих единой таксономической группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
