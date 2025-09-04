Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запеканка удивит даже гурманов: раскроем главный секрет идеального сочетания тыквы и ньокки
Гниющий ковёр под деревом: опавшие фрукты как бомба замедленного действия — болезни уже рядом
Экзотические курорты России: внутренний туризм в России ставит новый рекорд
Невидимая граница свежести: когда безопасная вода начинает портиться по вкусу
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями

Пещеры скрывали этот секрет миллионы лет — теперь его расшифровали в генах

3:35
Зоосфера

Пещерные рыбы США — амблиопсисы — наглядно демонстрируют, как эволюция может идти разными путями, приводя к похожим результатам. Эти крошечные, лишённые окраски и зрения обитатели подземных рек и озёр развивали слепоту независимо друг от друга, а их история насчитывает более 11 миллионов лет. Новое исследование Йельского университета не только раскрывает детали их происхождения, но и помогает по-новому взглянуть на проблемы человеческих глазных заболеваний.

Маленький амблиопсис в пещере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленький амблиопсис в пещере

Рыбы, живущие во тьме

Амблиопсисы принадлежат к древнему отряду Percopsiformes и встречаются исключительно на востоке США. Все виды пещерных рыб схожи внешне: вытянутое тело, плоский череп, редуцированные брюшные плавники. Их ближайшая "поверхностная" родственница — болотная рыба (Chologaster cornuta) — сохранила зрение и окраску, но тоже имеет схожее телосложение. Учёные считают, что общий предок амблиопсид уже был частично приспособлен к жизни в условиях слабого освещения.

Когда рыбы потеряли зрение

Чтобы определить возраст слепоты у амблиопсид, исследователи изучили 88 генов, связанных со зрением. Они выявили мутации, приводившие к постепенной деградации глаз, и использовали их как "мутационные часы".

  • У пещерной рыбы Озарк (Troglichthys rosae) утрата функциональных генов зрения началась примерно 11 миллионов лет назад.
  • У других видов процесс происходил позже — от 342 тысяч до 8,7 миллионов лет назад.

Эти данные показывают, что рыбы несколько раз независимо заселяли пещеры и адаптировались к ним, каждый раз теряя зрение и пигментацию.

Датировка пещер через геномику

Традиционные методы геохронологии плохо работают с пещерами старше 3-5 миллионов лет. Новый подход, основанный на анализе генов пещерных рыб, позволяет устанавливать минимальный возраст подземных экосистем.

"Определение возраста популяций пещерных рыб позволяет нам сделать вывод о минимальном возрасте пещер, в которых они обитают", — сказал соавтор исследования из Йельского университета Чейз Браунштейн.

Таким образом, некоторые пещеры на востоке США оказались старше 11 миллионов лет — гораздо древнее, чем предполагали геологи.

Эволюция и медицина

Особый интерес вызывает сходство мутаций у пещерных рыб и у людей с наследственными болезнями глаз.

"Ряд мутаций, которые мы наблюдаем в геномах пещерных рыб и которые приводят к дегенерации глаз, схожи с мутациями, вызывающими глазные заболевания у людей", — отметил профессор Йельского университета Томас Нир.

Учёные полагают, что изучение эволюционной слепоты у рыб поможет лучше понять механизмы развития болезней зрения у человека и, возможно, проложит путь к новым методам терапии.

Независимые пути эволюции

Реконструкция эволюционного древа показала: минимум четыре линии амблиопсид независимо друг от друга приспособились к жизни в темноте. Несмотря на схожий облик и поведение, у них разный набор мутаций, приведших к утрате зрения. Это редкий случай конвергентной эволюции, когда разные виды приходят к одинаковым результатам разными путями.

Уточнения

Пеще́ра — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями
Серебряное клеймо времени: привычки, крадущие пигмент и превращающие шевелюру в пепел
Грандиозное соглашение: Россия переключает газовый поток
Антарктида под замком: почему обычным людям запрещено ступить за 60-ю параллель
Прямые рейсы Москва — Пхеньян: почему КНДР становится популярным направлением для отдыха россиян
Сжигает жир или мышцы? Вот что на самом деле делает бег на дорожке перед силовой тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.