Когда пчёлы жалят насмерть: ошибка, которую нельзя допускать при нападении роя

Пчёлы редко ведут себя агрессивно, но встреча с роем всегда пугает. Важно понимать, почему они могут атаковать, как отличить пчелиный рой от других насекомых и что делать, если нападение всё же произошло.
Жизнь пчёл организована строго: в центре колонии находится матка, которая откладывает яйца и распространяет феромоны, удерживающие семью в единстве. Самцы, или трутни, выполняют единственную задачу — участвуют в размножении, после чего быстро погибают или изгоняются из улья. Основная масса семьи — рабочие пчёлы. Они не только собирают нектар и пыльцу, но и охраняют улей. Если насекомые чувствуют угрозу, они используют жало, хотя это стоит им жизни: при укусе часть внутренних органов остаётся в коже жертвы, и пчела погибает.
Весной пчёлы часто роятся, то есть покидают улей в поисках нового места для жизни. Тысячи особей поднимаются в воздух, образуя плотное облако с громким жужжанием. Обычно это временный этап: пчёлы оседают на дереве, крыше или стене, пока не найдут постоянное жильё. Иногда рой появляется и в другое время года — например, при засухе или сильных дождях, когда в улье не хватает корма.
Поселение для нового дома пчёлы ищут в дуплах деревьев, трещинах стен, старых норах или дымоходах. В местах, где стоят ульи, обычно установлены предупреждающие таблички о возможном присутствии насекомых.
Важно не спутать пчелиный рой с другими видами.
У пчёл же тело коренастое и покрытое волосками, а питание они получают исключительно из нектара и пыльцы.
Жало нужно удалить ногтем или тупым предметом, стараясь не раздавить мешочек с ядом. Пинцет лучше не использовать. Ранку промывают водой с мылом, затем обрабатывают антисептиком. Чтобы снять отёк, можно приложить холодный компресс или, наоборот, осторожно прогреть место укуса. Украшения с рук лучше снять, чтобы они не пережимали кожу.
В большинстве случаев боль и отёк проходят в течение получаса. Если реакции сильные (затруднённое дыхание, головокружение, обморок), нужно срочно обратиться к врачу — это может быть аллергия.
Уточнения
Пчёлы — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.
