Когда пчёлы жалят насмерть: ошибка, которую нельзя допускать при нападении роя

Зоосфера

Пчёлы редко ведут себя агрессивно, но встреча с роем всегда пугает. Важно понимать, почему они могут атаковать, как отличить пчелиный рой от других насекомых и что делать, если нападение всё же произошло.

Пчёлы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчёлы

Почему пчёлы могут напасть

Жизнь пчёл организована строго: в центре колонии находится матка, которая откладывает яйца и распространяет феромоны, удерживающие семью в единстве. Самцы, или трутни, выполняют единственную задачу — участвуют в размножении, после чего быстро погибают или изгоняются из улья. Основная масса семьи — рабочие пчёлы. Они не только собирают нектар и пыльцу, но и охраняют улей. Если насекомые чувствуют угрозу, они используют жало, хотя это стоит им жизни: при укусе часть внутренних органов остаётся в коже жертвы, и пчела погибает.

Как образуется рой

Весной пчёлы часто роятся, то есть покидают улей в поисках нового места для жизни. Тысячи особей поднимаются в воздух, образуя плотное облако с громким жужжанием. Обычно это временный этап: пчёлы оседают на дереве, крыше или стене, пока не найдут постоянное жильё. Иногда рой появляется и в другое время года — например, при засухе или сильных дождях, когда в улье не хватает корма.

Поселение для нового дома пчёлы ищут в дуплах деревьев, трещинах стен, старых норах или дымоходах. В местах, где стоят ульи, обычно установлены предупреждающие таблички о возможном присутствии насекомых.

Чем рой пчёл отличается от других насекомых

Важно не спутать пчелиный рой с другими видами.

  • Осы — более крупные, почти безволосые, с тонкой "талией", способны жалить многократно.
  • Шершни — ещё крупнее, похожи на ос, но более шумные и всеядные.
  • Летающие муравьи — появляются во время размножения, образуют многочисленные стаи.

У пчёл же тело коренастое и покрытое волосками, а питание они получают исключительно из нектара и пыльцы.

Как действовать при встрече с роем

  1. Сохраняйте спокойствие и уходите. Не делайте резких движений, не кричите и не машите руками. Лучшее решение — спокойно отойти или найти укрытие.
  2. Не провоцируйте насекомых. Не пытайтесь трогать рой, перемещать его или распылять химикаты — пчёлы охраняются законом.
  3. Ограничьте доступ детей и животных. Их непредсказуемые действия могут вызвать агрессию насекомых.
  4. Обратитесь к специалистам. Если рой поселился рядом с домом, вызовите пчеловода.

Что делать, если ужалили

Жало нужно удалить ногтем или тупым предметом, стараясь не раздавить мешочек с ядом. Пинцет лучше не использовать. Ранку промывают водой с мылом, затем обрабатывают антисептиком. Чтобы снять отёк, можно приложить холодный компресс или, наоборот, осторожно прогреть место укуса. Украшения с рук лучше снять, чтобы они не пережимали кожу.

В большинстве случаев боль и отёк проходят в течение получаса. Если реакции сильные (затруднённое дыхание, головокружение, обморок), нужно срочно обратиться к врачу — это может быть аллергия.

Уточнения

Пчёлы — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
