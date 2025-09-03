Не сон, а предупреждение: зевота пса может рассказать больше, чем вы думаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мы привыкли думать, что зевота — это всего лишь сигнал усталости или скуки. Человек зевает, когда хочет спать или когда ему неинтересно. Но когда так же широко раскрывает пасть ваш пёс, вовсе не факт, что он готов отправиться на боковую. Современные исследования в области этологии — науки о поведении животных — показывают: собачье зевание имеет куда более глубокий смысл.

Собака зевает рядом с человеком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака зевает рядом с человеком

Зевок как способ снять напряжение

Учёные отмечают, что собаки используют зевоту в ситуациях, когда чувствуют тревогу или напряжение. Для человека привычно "зевнуть от скуки", а вот для собаки это часто жест самопомощи. Например, вы привели питомца в новую, незнакомую обстановку, он слышит громкие звуки, видит других собак или людей. В этот момент лёгкий стресс и возбуждение могут вызвать у него желание широко раскрыть пасть и шумно вдохнуть. По сути, зевание помогает животному успокоить свой организм и снять излишнее волнение.

Мирный сигнал для собеседника

Интересный аспект — коммуникативная функция. В собачьем обществе прямой взгляд в глаза может восприниматься как вызов или даже угроза. Чтобы разрядить напряжённый момент, собака может нарочно зевнуть, показывая: "Я не хочу конфликта, всё в порядке". Такой сигнал часто можно заметить при встрече двух незнакомых животных. Но ещё удивительнее то, что псы используют этот приём и в общении с людьми. Если вы вдруг повысили голос или проявили раздражение, ваш питомец может ответить зевком — как бы предлагая мир и гармонию.

Заразительная зевота и эмпатия

Учёные обнаружили, что собаки способны "заражаться" человеческим зеванием. Когда хозяин зевает, пёс нередко повторяет этот жест спустя несколько секунд. Такой феномен указывает на высокий уровень социальной чувствительности. Заразительное зевание связывают с эмпатией — умением сопереживать другому существу. Если ваш любимец зевает вслед за вами, возможно, он подсознательно разделяет ваше состояние и старается быть с вами "на одной волне".

Сигнал покорности и просьба о передышке

Щенки используют зевание и как знак подчинения. В игре или при встрече со взрослой собакой они могут демонстративно широко зевнуть — это сигнализирует, что щенок не собирается оспаривать лидерство и готов уступить. Подобный жест нередко адресован и людям: если малыш чувствует, что хозяин настроен слишком строго, он как бы просит "сбавить обороты".

Есть и более простое объяснение: после активной прогулки или тренировки частые зевки могут указывать на усталость, на необходимость отдыха. Важно учитывать контекст: сопровождается ли зевота вялостью, избеганием взгляда, облизыванием носа, медленными движениями? Все эти сигналы вместе говорят о том, что питомцу требуется время, чтобы прийти в себя.

Язык дружбы и доверия

Зевота — это лишь одна из деталей целого "языка тела" собак. Наряду с положением хвоста, ушей или движениями корпуса она помогает животным общаться и выражать чувства. Для нас, людей, понимание этих сигналов — ключ к более гармоничным отношениям с домашними питомцами.

Уточнения

Зево́та - рефлекс продолжительностью 4-7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта, за которой следует короткая кульминация с растяжением мышц и быстрая экспираторная фаза с расслаблением мышц.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
