Секретный способ общения с кошкой раскрыт: простое движение меняет её отношение к хозяину

Кошки давно считаются существами с характером — независимыми, немного загадочными и не всегда склонными к ласке. Многие хозяева шутят, что понять логику усатых любимцев практически невозможно. Однако исследователи из Великобритании уверяют: язык кошек куда понятнее, чем кажется, и наладить с ними контакт может каждый.
В 2020 году группа учёных из Университета Сассекса и Портсмутского университета провела серию экспериментов, чтобы выяснить, как кошки реагируют на зрительный контакт. Оказалось, что животные используют особую "улыбку": они слегка прищуривают глаза и медленно моргают, когда чувствуют себя спокойно и доверяют собеседнику.
Этот мягкий жест можно считать кошачьим эквивалентом человеческой улыбки. Более того, если хозяин воспроизводит подобное моргание в ответ, то кошка чаще подходит к нему и проявляет больше интереса к общению. То есть это не просто мимика, а своеобразный способ наладить диалог.
Чтобы подтвердить гипотезу, учёные провели два опыта. В первом участвовали владельцы и их питомцы — всего 21 кошка из разных домов. Людям предлагали сесть напротив животного на небольшом расстоянии и, когда питомец смотрел на них, слегка прикрывать глаза, задерживая взгляд и медленно моргая. Камеры фиксировали реакцию животных. Выяснилось, что кошки в ответ также чаще моргали медленно и проявляли больше доверия к хозяевам.
Во втором эксперименте вместо владельцев с кошками взаимодействовали незнакомые исследователи. Те повторяли "медленный морг", одновременно протягивая руку. И снова результат оказался впечатляющим: животные чаще шли на контакт и охотно подходили к протянутой ладони.
Почему же кошки выбирают именно такой способ общения? Существует гипотеза, что длительный прямой взгляд они воспринимают как угрозу, а мягкое прикрытие век — как жест дружелюбия. Возможно, со временем кошки просто подстроились под реакцию людей: мы сами невольно улыбаемся, когда питомец "подмигивает" нам, и он усвоил, что это безопасный сигнал.
Способность кошек отвечать на "медленную улыбку" открывает новые возможности для понимания этих животных. Простое прищуривание глаз может помочь завоевать их доверие, снять напряжение и укрепить эмоциональную связь.
Учёные надеются, что такие знания будут полезны не только для любителей домашних питомцев, но и для ветеринаров, работников приютов и всех, кто имеет дело с кошками в стрессовых условиях.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
