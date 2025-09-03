Секретный способ общения с кошкой раскрыт: простое движение меняет её отношение к хозяину

Кошки давно считаются существами с характером — независимыми, немного загадочными и не всегда склонными к ласке. Многие хозяева шутят, что понять логику усатых любимцев практически невозможно. Однако исследователи из Великобритании уверяют: язык кошек куда понятнее, чем кажется, и наладить с ними контакт может каждый.

Улыбка по-кошачьи

В 2020 году группа учёных из Университета Сассекса и Портсмутского университета провела серию экспериментов, чтобы выяснить, как кошки реагируют на зрительный контакт. Оказалось, что животные используют особую "улыбку": они слегка прищуривают глаза и медленно моргают, когда чувствуют себя спокойно и доверяют собеседнику.

Этот мягкий жест можно считать кошачьим эквивалентом человеческой улыбки. Более того, если хозяин воспроизводит подобное моргание в ответ, то кошка чаще подходит к нему и проявляет больше интереса к общению. То есть это не просто мимика, а своеобразный способ наладить диалог.

Как это проверили

Чтобы подтвердить гипотезу, учёные провели два опыта. В первом участвовали владельцы и их питомцы — всего 21 кошка из разных домов. Людям предлагали сесть напротив животного на небольшом расстоянии и, когда питомец смотрел на них, слегка прикрывать глаза, задерживая взгляд и медленно моргая. Камеры фиксировали реакцию животных. Выяснилось, что кошки в ответ также чаще моргали медленно и проявляли больше доверия к хозяевам.

Во втором эксперименте вместо владельцев с кошками взаимодействовали незнакомые исследователи. Те повторяли "медленный морг", одновременно протягивая руку. И снова результат оказался впечатляющим: животные чаще шли на контакт и охотно подходили к протянутой ладони.

Тайный язык эмоций

Почему же кошки выбирают именно такой способ общения? Существует гипотеза, что длительный прямой взгляд они воспринимают как угрозу, а мягкое прикрытие век — как жест дружелюбия. Возможно, со временем кошки просто подстроились под реакцию людей: мы сами невольно улыбаемся, когда питомец "подмигивает" нам, и он усвоил, что это безопасный сигнал.

Что это значит для нас

Способность кошек отвечать на "медленную улыбку" открывает новые возможности для понимания этих животных. Простое прищуривание глаз может помочь завоевать их доверие, снять напряжение и укрепить эмоциональную связь.

Учёные надеются, что такие знания будут полезны не только для любителей домашних питомцев, но и для ветеринаров, работников приютов и всех, кто имеет дело с кошками в стрессовых условиях.

