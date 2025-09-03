Океан хранит секреты, о которых лучше не знать: на морском дне нашли существо, которое пожирает акул

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:15
Зоосфера

Морские глубины издавна будоражат воображение — там, в холодной темноте, скрываются существа, о которых мы почти ничего не знаем. Человек, опустивший камеру на дно у побережья Бали, неожиданно получил доказательство того, что внизу обитают хищники, способные поразить даже самых опытных исследователей. Видео с этой находкой он выложил в свои соцсети, вызвав бурю обсуждений.

Акула-воббегонг на морском дне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акула-воббегонг на морском дне

Неизведанный океан и технологии, которые открывают бездну

За последние десятилетия техника шагнула далеко вперёд: современные подводные камеры выдерживают колоссальное давление, работая на глубинах, где человеку находиться смертельно опасно. Но даже самые совершенные приборы не гарантируют встречи с редкими обитателями океана. Нужна и удача, и терпение. Иногда достаточно правильно выбранного места и небольшой наживки, чтобы объектив оказался свидетелем сцены, которую раньше удавалось наблюдать лишь избранным.

Неуловимый охотник с восточных морей

Так и произошло с Барни Дилларстоуном, отправившимся на Бали в поисках новых кадров для своего канала. Вместо привычных серых акул или угрожающих акул-молотов он заснял на глубине около 150 метров таинственное создание — индонезийскую акулу-воббегонга. Этот вид не отличается гигантскими размерами: длина взрослой особи редко превышает 1,2 метра. Но обманчивая "малость" не должна вводить в заблуждение.

Её плоское тело и причудливый окрас с бахромой создают эффект идеальной маскировки. Рыба буквально сливается с песчаным дном или коралловым рифом, ожидая добычу. Когда жертва подплывает слишком близко, воббегонг выбрасывается с поразительной скоростью и заглатывает её целиком.

"Хотя кистевая акула-воббегонг может показаться медлительной и даже безобидной на дне, на самом деле это хищник, чья хватка челюстей наносит серьёзный урон", — отметил представитель Meridian Adventure.

Хищник, которому не нужен рост

Большие белые акулы и акулы-молоты — традиционные символы морской опасности. Но рядом с ними живут виды куда более коварные. Воббегонг не бросается в глаза: он не гонится за добычей, а терпеливо выжидает, превращаясь в часть подводного пейзажа. Такая стратегия позволяет ему нападать даже на других акул, если те подплывут слишком близко.

Хотя длина его тела сравнительно скромна, а привычный ареал — это глубокие воды у побережья Австралии и Индонезии, сила укуса и молниеносность атаки делают его грозным противником. Рыбы, не успевшие распознать опасность, оказываются внутри в одно мгновение.

Человек и мир бездны

Для человека воббегонг не представляет серьёзной угрозы. Эти акулы обитают на глубине, где дайверы бывают редко, и нападают в основном на мелкую рыбу. Однако их существование служит ярким напоминанием: океан хранит бесконечно больше тайн, чем мы привыкли думать. Даже самые крупные акулы, которых часто называют вершиной морской пирамиды, могут стать жертвами невидимых хищников.

Наблюдать за этим существом удалось случайному исследователю, вооружённому камерой и терпением. Подобные находки дают нам редкую возможность заглянуть в мир, который остаётся для человечества в значительной степени непостижимым.

Глубины, полные загадок

История с акулой-воббегонгом — это ещё одно напоминание о том, насколько мало мы знаем о собственных морях. На дне океана скрываются существа, чьё существование может опровергать привычные представления о том, кто является охотником, а кто — жертвой. Для науки это вызов, а для каждого из нас — повод вспомнить: планета хранит миллионы тайн, и встреча с ними может стать как захватывающим открытием, так и напоминанием о хрупкости человеческого существования.

Уточнения

Океа́н - крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
