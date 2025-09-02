ФБР заинтересовалось выдрой-спасателем: животное противостоит даже аллигаторам

Зоосфера

Долгие десятилетия собаки были незаменимыми помощниками в поисково-спасательных службах. Их нюх способен находить людей в завалах, лесах и даже под снегом. Но перед водой даже собаки оказываются бессильны: след теряется у кромки берега, а дальше остаётся лишь техника и дайверы. Именно здесь на сцену выходит новый герой — азиатская бескоготная выдра по кличке Сплэш.

Выдра Сплэш на тренировке поисково-спасательной службы

Идея, которая удивила всех

Руководитель поисково-спасательной службы Peace River K9 Майк Хэдселл рассказал, что мысль использовать выдру пришла ему во время одного из расследований несчастного случая на воде.

"Я подумал, почему бы нам не обучить выдру выполнять такую работу?" — сказал Хэдселл.

Вскоре после публикации его идеи в интернете с ним связался владелец зоопарка в Аризоне и предложил выдру. Так около 14 месяцев назад в команде появился Сплэш — энергичное животное, которому предстояло освоить необычную профессию.

Тренировки в бассейнах

Методика подготовки Сплэша основана на способности выдр улавливать запах через пузырьки воздуха. Исследователи наполняют водой три детских бассейна и прячут в одном из них образец человеческого запаха. Сплэш ныряет, пускает пузырьки и втягивает их обратно, "пробуя" на вкус запах, который закрепляется на пузырьках.

"Вы видите, как выходят все эти пузырьки, и он всасывает некоторые из них обратно и пробует их на вкус. Когда он что-то находит, он возвращается и хватает мою маску", — пояснил Хэдселл.

Так формируется навык, который может стать революционным в водных поисковых операциях.

Первые результаты и интерес спецслужб

Несмотря на то что тренировки продолжаются, Сплэш уже показал первые успехи — за время службы он сделал три находки. Его возможности заинтересовали не только местные власти, но и ФБР, а также Департамент правоохранительных органов Флориды.

"Он работает и всё ещё развивается. Пока что проект выглядит многообещающим, и мы продолжим двигаться вперёд", — отметил Хэдселл.

Опасности под водой

Флорида — это не только пляжи и туристические маршруты. Местные реки и озёра таят серьёзные опасности, прежде всего аллигаторов. Хэдселл признаётся, что сталкивался с ними лично. Чтобы обеспечить безопасность Сплэша, команда использует тросы, наблюдателей и гидролокаторы. Каждое погружение тщательно контролируется, чтобы выдра могла сосредоточиться на поиске.

Лосось вместо медали

Как и собаки-спасатели, Сплэш получает награду за выполненное задание. Для него это любимое лакомство — свежий лосось. Такой простой метод закрепляет положительные ассоциации и делает обучение более эффективным.

Будущее профессии

Сегодня Сплэш остаётся уникальным случаем в поисково-спасательной практике. Но Хэдселл уверен, что за выдрами будущее:

"Я ожидаю увидеть много выдр. Думаю, лет через десять они станут стандартным снаряжением", — предсказал он.

Если прогноз сбудется, в ближайшем будущем на смену собакам в подводных операциях придут целые команды выдр, способные там, где человек и техника ограничены.

Уточнения

Вы́дра также речная выдра, обыкновенная выдра, или поре́шня/поре́чня - вид хищных млекопитающих из семейства куньих, ведущих полуводный образ жизни.

