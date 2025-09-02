Дом кажется крепостью, но внутри прячется угроза: почему даже домашние кошки страдают от блох

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Многие думают, что кошки, которые никогда не выходят из дома, защищены от паразитов. На самом деле это не так. Блохи могут попасть в квартиру вместе с людьми — на одежде, обуви или в сумках. Самки откладывают до 50 яиц в день, и они легко осыпаются в помещении, поддерживая цикл заражения даже без выхода на улицу.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Особенно устойчивыми считаются куколки: на этой стадии блоха может "дремать" несколько месяцев, ожидая подходящих условий. Поэтому Американская ассоциация клинических кошек (AAFP) подчёркивает: даже питомцы, живущие исключительно в доме, нуждаются в регулярной профилактике.

Чем опасны блохи

Эти паразиты вызывают постоянный зуд, дерматит и могут передавать такие болезни, как бартонеллёз. Но проблема не ограничивается животным — яйца и личинки остаются в коврах, постельных принадлежностях и мебели, превращая борьбу с блохами в задачу для всей квартиры.

Основы профилактики

Ветеринары отмечают: только комплексный подход даст результат. Он включает:

  • регулярное применение антипаразитарных средств;
  • уборку и стирку подстилок, ковров и предметов, с которыми контактирует кошка;
  • постоянный контроль состояния питомца.

Средства против блох выпускаются в разных формах — пипетки, таблетки, спреи и ошейники. Выбор зависит от образа жизни животного и его здоровья.

Что важно учитывать

  • Подбирать препараты строго по возрасту и весу кошки.
  • Учитывать хронические болезни (печени, почек и др.).
  • Никогда не использовать средства для собак — они токсичны для кошек.
  • Применять препараты регулярно, не ограничиваясь одной обработкой.

По данным AAFP, кошки, которые контактируют с собаками или хотя бы иногда выходят на улицу, нуждаются в особом внимании — риск заражения у них выше.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Блохи (лат. Siphonaptera — др.-греч. σίφων — насос, ἄπτερον — бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
