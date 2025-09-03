Плевок, который сильнее клыков: почему хищники бегут от верблюдов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Верблюды и их ближайшие родственники из подсемейства мозоленогих — существа с необычным арсеналом защиты. У них нет когтей, ядовитых зубов или мощных рогов, зато есть оружие пострашнее: плевки. И это не просто неприятный жест — это по-настоящему эффективная тактика против врагов и соперников.

Верблюд смотрит в камеру
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Верблюд смотрит в камеру

Зачем верблюды плюются

Плевок — универсальный способ показать агрессию или защититься. Им пользуются не только верблюды, но и ламы, альпаки, гуанако и викуньи. Для животных это своеобразный "язык тела": сигнал, что дальше лучше не подходить.

Самки используют его, чтобы отогнать навязчивых самцов, особенно в брачный сезон. Самцы плюются друг в друга в борьбе за самок или территорию, что позволяет избежать травм. Взрослые животные предпочитают позорящий обстрел драке с клыками длиной до 7,5 см.

Дальность и меткость

Удивительно, но дальность "залпа" внушительная. Ламы попадают в цель с трёх метров, а верблюды способны зарядить на 15 метров! При этом они метят в лицо и глаза.

Чем страшен верблюжий плевок

Для "слабых" противников это может быть обычная слюна. Но если зверь чувствует серьёзную угрозу, в ход идёт содержимое желудка — густая, зловонная смесь, напоминающая рвоту. Хищник с тонким обонянием после такого нападения надолго теряет охоту к охоте. Стереть эту массу с лица или шерсти непросто, запах держится долго.

Даже сами верблюды и ламы морщатся от собственной "боевой жижи" и тут же пытаются перебить её вкус свежей травой.

Предупреждающие сигналы

Плевок не возникает внезапно. Перед "выстрелом" животные прижимают уши, надувают щеки, выпускают воздух с характерным шипением. Это последнее предупреждение: если его проигнорировать, атакующий заряд обеспечен.

Уточнения

Верблюды (лат. Camelus) — род млекопитающих из трибы Camelini семейства верблюдовых подотряда мозоленогих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
