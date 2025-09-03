Любовь с хрустом: зачем самка богомола откусывает голову партнёру

В природе романтики гораздо меньше, чем принято представлять. У богомолов отношения полов — один из самых шокирующих примеров. Самка после спаривания нередко убивает и поедает самца, а иногда откусывает ему голову ещё до начала процесса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Самка богомола ест самца

Кто такие богомолы

Эти насекомые получили своё название из-за характерной позы с прижатыми к груди лапками, напоминающей молящегося человека. Однако за "смиренной" внешностью скрывается хищник: богомол охотится на насекомых, а крупные виды способны атаковать ящериц, лягушек и даже мелких птиц. Всего известно около двух тысяч видов, различающихся размером (от 1 до 17 см) и окраской — от зелёной до буро-коричневой. При этом самки почти всегда значительно крупнее самцов.

Почему самка ест самца

Период спаривания приходится на август-сентябрь. Самец подкрадывается к самке очень осторожно: слишком резкое движение может стоить ему жизни. И всё же риск не всегда оправдан — примерно в половине случаев партнёр погибает.

Учёные выяснили, что поедание самца приносит самке прямую выгоду. В экспериментах самцов кормили мечеными аминокислотами, а затем отслеживали их путь в организме самки. Оказалось, что питательные вещества из тела партнёра напрямую идут на формирование большего числа яиц. Если самец остаётся жив, самка откладывает обычное количество яиц, а если поедает его — вторая кладка оказывается почти вдвое продуктивнее.

Таким образом, "жертвоприношение" самца повышает шансы потомства на выживание.

Не всегда смертный приговор

Важно понимать, что самцы погибают не в каждом случае. У китайского богомола, например, каннибализм фиксируется лишь в 20% наблюдений. Выжившие самцы продолжают искать новых самок, рискуя снова оказаться съеденными. Но эволюция закрепила этот механизм: самцы, отдавшие тело на питание, передают свои гены большему числу потомков.

Уточнения

Обыкновенный богомол или богомол религиозный (лат. Mantis religiosa) — насекомое из семейства настоящих богомолов отряда богомоловых.

