Белоснежный убийца: почему романтичные лебеди опаснее, чем кажется

Лебедь-шипун — птица с двойной репутацией. С одной стороны, это символ романтики, верности и нежности, украшение парков и прудов. С другой — один из самых агрессивных пернатых Европы, способный переломать кости одним ударом крыла.
Взрослый лебедь-шипун весит до 15 кг, а размах его крыльев достигает 2,5 метров. Стоя на суше, он почти метр высотой — ростом с ребёнка. При угрозе расправляет крылья и становится похож на птицу-великанa, готового атаковать.
Сила удара крыла сравнима с ударом палки весом 15 кг, разогнанной до 30 км/ч. В суставе крыла расположены костяные шпоры, усиливающие травмоопасность. Для взрослого человека чаще всего дело ограничивается ушибами, но для ребёнка или пожилого — риск перелома реален. Для собак и мелких животных встреча с разъярённым лебедем может закончиться гибелью.
Кроме того, у шипуна есть зубчатые края на языке и клюве, оставляющие болезненные укусы и царапины.
Весна и начало лета — сезон брачных игр и гнездования. В это время самец превращается в защитника территории и семьи. Весь, кто подплывает к гнезду ближе пяти метров, воспринимается как враг. Больше всего агрессии направлено на соплеменников, но и люди, лодки или собаки легко попадают под удар.
Шипун предупреждает заранее: он шипит, изгибает шею буквой "S", поднимает крылья "домиком". После этого идёт стремительная атака.
Зафиксированы десятки инцидентов с травмами. Чаще всего это ушибы и вывихи, реже — переломы. В США в 2012 году лебедь опрокинул каяк и не дал мужчине выбраться на берег, что закончилось трагедией. В Москве ежегодно регистрируется около 15 случаев нападений, хотя большинство остаются без обращения к врачам.
Шипуны нападают и на собак, иногда даже крупных пород. В Британии известен случай, когда лебедь утопил лабрадора.
держать детей за руку и не подпускать к птице;
собак выгуливать только на поводке;
не пытаться кормить или гладить лебедей;
при угрозе спокойно пятиться назад, не разворачиваясь спиной.
Несмотря на суровый нрав, шипуны стали символом верности. Эти птицы моногамны: пары образуются один раз и часто остаются вместе до конца жизни. Самка высиживает яйца, самец охраняет территорию. Оба родителя заботятся о потомстве, и даже после гибели партнёра лебедь нередко остаётся одиноким.
Таким образом, символика любви и преданности у шипуна реальна — просто выражается она не в нежности, а в готовности яростно защищать семью и территорию.
Уточнения
Ле́бедь-шипу́н (лат. Cygnus olor) — птица из семейства утиных.
