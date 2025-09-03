Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В африканских реках бок о бок обитают два самых опасных и мощных животных континента — бегемоты и нильские крокодилы. Казалось бы, они должны быть непримиримыми врагами. Однако природа распорядилась иначе: между ними сложилось хрупкое равновесие, в котором агрессия уступила место вынужденному перемирию.

Силы сторон

Бегемот — это полторы тонны мускулов и брони. Сила его укуса достигает 800 кг на квадратный сантиметр, а полуметровые клыки способны пробить шкуру любого противника. Добавим сюда импульсивный характер: гиппопотам атакует без колебаний, и в одиночку он страшен, а в составе стада из 20-30 особей превращается в грозную армию.

Крокодил же вооружён иначе. Пятиметровое тело покрыто прочной чешуёй, а сила укуса в два с лишним раза превосходит бегемотью — до 2 тонн на квадратный сантиметр. Рептилия действует скрытно: часами может поджидать добычу, а затем стремительно наносит смертельный удар.

Почему они избегают войны

Оба вида слишком опасны друг для друга. Массовое противостояние означало бы колоссальные потери, поэтому борьба за выживание пошла по другому пути. Гиппопотамы живут стадами и готовы объединиться против любого хищника. Крокодилы же предпочитают не связываться с взрослыми особями, довольствуясь слабой добычей.

Периодически конфликты всё же происходят: стоит крокодилу приблизиться к детёнышу, стадо моментально разрывает агрессора. Но и бегемот, отставший от группы, рискует стать жертвой зубастых соседей.

Хрупкий союз

Наблюдения показывают: крокодилы и бегемоты способны даже отдыхать рядом, не проявляя агрессии. Это соседство приносит определённые выгоды обоим видам. Крокодилы регулируют численность стада, убирая слабых особей, а бегемоты своим присутствием отпугивают наземных врагов и упрощают жизнь рептилиям.

Бегемоты гиппопотамы (лат. Hippopotamus) — род парнокопытных, в который входит один современный вид, обыкновенный бегемот, и значительное число вымерших.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
