Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов

В африканских реках бок о бок обитают два самых опасных и мощных животных континента — бегемоты и нильские крокодилы. Казалось бы, они должны быть непримиримыми врагами. Однако природа распорядилась иначе: между ними сложилось хрупкое равновесие, в котором агрессия уступила место вынужденному перемирию.
Бегемот — это полторы тонны мускулов и брони. Сила его укуса достигает 800 кг на квадратный сантиметр, а полуметровые клыки способны пробить шкуру любого противника. Добавим сюда импульсивный характер: гиппопотам атакует без колебаний, и в одиночку он страшен, а в составе стада из 20-30 особей превращается в грозную армию.
Крокодил же вооружён иначе. Пятиметровое тело покрыто прочной чешуёй, а сила укуса в два с лишним раза превосходит бегемотью — до 2 тонн на квадратный сантиметр. Рептилия действует скрытно: часами может поджидать добычу, а затем стремительно наносит смертельный удар.
Оба вида слишком опасны друг для друга. Массовое противостояние означало бы колоссальные потери, поэтому борьба за выживание пошла по другому пути. Гиппопотамы живут стадами и готовы объединиться против любого хищника. Крокодилы же предпочитают не связываться с взрослыми особями, довольствуясь слабой добычей.
Периодически конфликты всё же происходят: стоит крокодилу приблизиться к детёнышу, стадо моментально разрывает агрессора. Но и бегемот, отставший от группы, рискует стать жертвой зубастых соседей.
Наблюдения показывают: крокодилы и бегемоты способны даже отдыхать рядом, не проявляя агрессии. Это соседство приносит определённые выгоды обоим видам. Крокодилы регулируют численность стада, убирая слабых особей, а бегемоты своим присутствием отпугивают наземных врагов и упрощают жизнь рептилиям.
Уточнения
Бегемоты гиппопотамы (лат. Hippopotamus) — род парнокопытных, в который входит один современный вид, обыкновенный бегемот, и значительное число вымерших.
