Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от быстрых углеводов — и мужское здоровье сохранится дольше: продукты, возвращающие либидо
Отпуск с пользой для кошелька: когда в 2025 году отдыхать выгоднее всего
Рецепт, который пугает новичков: котлеты по-киевски готовятся проще, чем кажется
Рейс под угрозой: как защитить ноутбук и нервы во время поездки
Газовый детектив: Дания предложила проверять газ на признаки поставки из России
Хватит задыхаться при подъёме по лестнице: эти три упражнения увеличат вашу выносливость втрое
Цунами смывало города Чёрного моря ещё до нашей эры — забытая угроза снова набирает силу
Пол задаёт характер гостиной: материал решает, будет ли дом дворцом или капканом для уюта
С возвращением! Дэниел Рэдклифф об участии в сериале о Гарри Поттере знакомого актёра

Хозяева теряют питомцев зимой: когда спячка превращается в смертельный риск

3:37
Зоосфера

Погружение рептилий в зимнюю спячку — процесс сложный и требующий внимательного подхода. Он необходим только тем владельцам, которые планируют разводить питомцев. Для остальных любителей террариумных животных такая практика может быть излишне рискованной: неправильные условия способны привести к тяжёлым последствиям для здоровья питомца.

Черепаха
Фото: flickr.com by Nicholas Petrone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черепаха

Когда и зачем нужна спячка

Герпетологи отмечают, что зимовка играет важную роль в размножении рептилий. Она стимулирует половую активность и способствует созреванию половых желез. Однако сам процесс требует грамотной подготовки и строгого соблюдения условий.

По словам специалистов, у черепах и ящериц спячка обычно длится с декабря по февраль. Змеи же "засыпают" раньше — с конца сентября или октября и могут оставаться в таком состоянии несколько месяцев. Конкретные сроки зависят от вида животного и условий его содержания.

"В период, пока питомец будет спать, советую взвешивать его раз в 2-3 недели, чтобы понимать, теряет ли он в весе. Если такое происходит, лучше сразу обратиться к специалисту", — пояснил герпетолог, ветеринар Красногвардейской ветклиники Алексей Смирнов.

Подготовительный этап

За полтора месяца до зимовки рептилий начинают усиленно кормить, чтобы они смогли набрать необходимый вес. Далее примерно за 2-3 недели до начала спячки кормление полностью прекращают. Такой "голодный" период нужен для очистки организма и предотвращения возможных проблем с пищеварением во время сна. В этот же промежуток животных несколько раз купают в тёплой воде — это помогает очистить желудочно-кишечный тракт.

Если пренебречь этим этапом, велик риск интоксикации организма во время зимовки. Для рептилий, у которых обмен веществ значительно замедляется, такие ошибки могут оказаться фатальными.

Условия содержания во время сна

После подготовки важно создать правильные условия в террариуме. На дно помещают субстрат: подойдут опилки, кора, мох сфагнум или древесная щепа. Затем температуру постепенно снижают до уровня, подходящего конкретному виду:

  • для черепах — около +5 °C;
  • для ящериц — +5…+10 °C;
  • для змей — +15…+20 °C.

Главное правило — охлаждать медленно и контролировать процесс. Резкие перепады температур могут негативно сказаться на здоровье питомца. Специалисты также рекомендуют регулярно проверять вес животных: чрезмерная потеря массы указывает на проблемы.

Почему спячка опасна без необходимости

Несмотря на то, что зимовка — естественный процесс, в домашних условиях она сопряжена с повышенными рисками. Даже при хорошем уходе всегда остаётся вероятность потери питомца. Поэтому герпетологи советуют прибегать к этой процедуре исключительно тем владельцам, которые хотят разводить животных.

"В целом погружать в спячку лучше под присмотром специалиста, который оценит общее состояние и учтет конкретный вид", — отметил ветеринар Красногвардейской ветклиники Алексей Смирнов.

Если целью не является разведение, лучше отказаться от идеи зимовки. Рептилии могут жить без неё, и при правильном уходе будут чувствовать себя комфортно круглый год, сообщает Москва 24.

Уточнения

Спя́чка — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле
Новости спорта
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Отпуск с пользой для кошелька: когда в 2025 году отдыхать выгоднее всего
Рецепт, который пугает новичков: котлеты по-киевски готовятся проще, чем кажется
Рейс под угрозой: как защитить ноутбук и нервы во время поездки
Газовый детектив: Дания предложила проверять газ на признаки поставки из России
Хватит задыхаться при подъёме по лестнице: эти три упражнения увеличат вашу выносливость втрое
Цунами смывало города Чёрного моря ещё до нашей эры — забытая угроза снова набирает силу
Хозяева теряют питомцев зимой: когда спячка превращается в смертельный риск
Пол задаёт характер гостиной: материал решает, будет ли дом дворцом или капканом для уюта
С возвращением! Дэниел Рэдклифф об участии в сериале о Гарри Поттере знакомого актёра
Вместо блеска — матовый налёт, вместо шёлка — сухой хруст: возвращаем волосам блеск после летних пыток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.