Хозяева теряют питомцев зимой: когда спячка превращается в смертельный риск

Погружение рептилий в зимнюю спячку — процесс сложный и требующий внимательного подхода. Он необходим только тем владельцам, которые планируют разводить питомцев. Для остальных любителей террариумных животных такая практика может быть излишне рискованной: неправильные условия способны привести к тяжёлым последствиям для здоровья питомца.

Фото: flickr.com by Nicholas Petrone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черепаха

Когда и зачем нужна спячка

Герпетологи отмечают, что зимовка играет важную роль в размножении рептилий. Она стимулирует половую активность и способствует созреванию половых желез. Однако сам процесс требует грамотной подготовки и строгого соблюдения условий.

По словам специалистов, у черепах и ящериц спячка обычно длится с декабря по февраль. Змеи же "засыпают" раньше — с конца сентября или октября и могут оставаться в таком состоянии несколько месяцев. Конкретные сроки зависят от вида животного и условий его содержания.

"В период, пока питомец будет спать, советую взвешивать его раз в 2-3 недели, чтобы понимать, теряет ли он в весе. Если такое происходит, лучше сразу обратиться к специалисту", — пояснил герпетолог, ветеринар Красногвардейской ветклиники Алексей Смирнов.

Подготовительный этап

За полтора месяца до зимовки рептилий начинают усиленно кормить, чтобы они смогли набрать необходимый вес. Далее примерно за 2-3 недели до начала спячки кормление полностью прекращают. Такой "голодный" период нужен для очистки организма и предотвращения возможных проблем с пищеварением во время сна. В этот же промежуток животных несколько раз купают в тёплой воде — это помогает очистить желудочно-кишечный тракт.

Если пренебречь этим этапом, велик риск интоксикации организма во время зимовки. Для рептилий, у которых обмен веществ значительно замедляется, такие ошибки могут оказаться фатальными.

Условия содержания во время сна

После подготовки важно создать правильные условия в террариуме. На дно помещают субстрат: подойдут опилки, кора, мох сфагнум или древесная щепа. Затем температуру постепенно снижают до уровня, подходящего конкретному виду:

для черепах — около +5 °C;

для ящериц — +5…+10 °C;

для змей — +15…+20 °C.

Главное правило — охлаждать медленно и контролировать процесс. Резкие перепады температур могут негативно сказаться на здоровье питомца. Специалисты также рекомендуют регулярно проверять вес животных: чрезмерная потеря массы указывает на проблемы.

Почему спячка опасна без необходимости

Несмотря на то, что зимовка — естественный процесс, в домашних условиях она сопряжена с повышенными рисками. Даже при хорошем уходе всегда остаётся вероятность потери питомца. Поэтому герпетологи советуют прибегать к этой процедуре исключительно тем владельцам, которые хотят разводить животных.

"В целом погружать в спячку лучше под присмотром специалиста, который оценит общее состояние и учтет конкретный вид", — отметил ветеринар Красногвардейской ветклиники Алексей Смирнов.

Если целью не является разведение, лучше отказаться от идеи зимовки. Рептилии могут жить без неё, и при правильном уходе будут чувствовать себя комфортно круглый год, сообщает Москва 24.

Уточнения

Спя́чка — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

