Мамонт вернулся спустя тысячи лет: искали рыбу, а подняли гиганта — случай, который войдёт в историю

Зоосфера

Подводная охота редко приносит нечто большее, чем богатый улов, но для двух жителей Кировской области обычная рыбалка превратилась в событие, достойное музейной витрины. На дне реки Моломы они наткнулись на находку, пролежавшую там десятки тысяч лет, — массивный бивень мамонта. Размер его оказался впечатляющим: почти два метра в длину.

мамонт
Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
мамонт

Неожиданная находка

Андрей и Сергей, отправившиеся на подводную охоту в Даровском районе, заметили в сотне метров от берега странный объект, торчавший из песчаного дна. Когда мужчины подняли его, стало ясно: перед ними не коряга и не камень, а настоящий бивень доисторического животного. Чтобы вытащить находку на поверхность, понадобились усилия обоих — древняя кость оказалась тяжёлой. В машину её тоже погрузили с трудом: пришлось сложить сиденья, чтобы разместить находку.

Ценность древней кости

По оценкам специалистов, хорошо сохранившиеся экземпляры бивней представляют большую ценность. На чёрном рынке метровые бивни оцениваются в миллионы рублей, а экземпляры длиной в два метра и более стоят значительно дороже. Но мужчины приняли решение не связываться с продажей: редкую находку они передали в Вятский палеонтологический музей.

Сохранность и риски

Ученые отмечают, что долго находившийся в воде бивень при контакте с воздухом быстро начинает разрушаться. Сохранившийся в речной среде артефакт требует особой обработки: консервации и медленной сушки. Эти процедуры планируют провести специалисты музея. Только так древняя кость сможет пережить встречу с кислородом и не превратиться в хрупкий порошок.

Музейное будущее

После завершения консервационных работ бивень собираются выставить в музее для широкой публики. Эксперты подчеркнули, что сохранность экземпляра уникальна — несмотря на тысячелетнее пребывание под водой, структура кости не разрушилась. В Кировской области подобные находки происходят крайне редко, поэтому событие в Даровском районе уже называют исключительным.

Научная ценность

Бивни мамонтов интересны не только коллекционерам и любителям древностей. Для науки они являются важным источником информации о жизни ледниковой эпохи. По химическому составу и структуре кости исследователи могут определить возраст находки, условия её захоронения, а также составить представление о среде обитания древних животных.

Вятский палеонтологический музей обладает опытом сохранения подобных находок. Здесь уже хранятся кости мамонтов, шерстистых носорогов и других животных, обитавших в северных регионах тысячи лет назад. Пополнение коллекции новым экспонатом позволит дополнить картину доисторического мира, существовавшего на территории современной Кировской области.

Мамонты в Кировской области

Кировская земля уже не раз преподносила археологам сюрпризы. Ранее здесь находили фрагменты костей и зубов мамонтов, но целые бивни встречаются крайне редко. Обнаружение столь крупного и хорошо сохранившегося экземпляра говорит о том, что в древности территория региона была благоприятной для жизни этих гигантов.

Уникальность случая

Случай в Даровском районе отличается не только размерами находки, но и тем, что она сделана случайно. Нередко подобные открытия происходят при строительных работах или официальных раскопках. Здесь же бивень обнаружили обычные подводные охотники, что делает историю ещё более необычной.

Теперь судьба древней кости в руках специалистов. От их работы зависит, удастся ли сохранить бивень для будущих поколений. В любом случае находка уже вошла в число самых значимых археологических событий последних лет в регионе и, вероятно, станет одной из главных музейных достопримечательностей.

Уточнения

Ма́монты — род вымерших млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
