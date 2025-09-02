Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет экономии времени: готовим вкуснейшую пасту за 15 минут — простой рецепт
Осенний авто-марафон: 5 вещей, которые нужно проверить срочно
Наблюдение как ключ к выживанию: новый взгляд на орангутанов
Мамонт вернулся спустя тысячи лет: искали рыбу, а подняли гиганта — случай, который войдёт в историю
Межкомнатное полотно превращает спальню в тишину: выбор, о котором не жалеют
Тело будет как у настоящей спортсменки: эти упражнения помогут улучшить осанку
Луковицы гиацинтов хранят тайну: правильный месяц дарит пышное цветение
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны

125 миллионов лет эволюции в одной челюсти: акула, пережившая динозавров, снова на поверхности

4:04
Зоосфера

Акула-домовой — одно из самых необычных созданий океана, которое выглядит так, будто сошло с иллюстраций к мифам. Её длинный заострённый нос, устрашающий профиль и способность молниеносно "выстреливать" челюстями принесли ей прозвище "гоблин". Этот редкий вид обитает на глубине и почти не встречается человеку, но именно это делает его ещё более загадочным и интересным для учёных.

Акула-домовой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акула-домовой

Самые быстрые челюсти океана

Главная особенность акулы-домового (Mitsukurina owstoni) — невероятный механизм охоты. Несмотря на то что само её тело не приспособлено к стремительному плаванию, природа снабдила её уникальным оружием. Челюсти животного способны резко выдвигаться вперёд на 8,6-9,4 % длины тела. Движение происходит со скоростью примерно 3,1 метра в секунду, что делает этот "выстрел" самым быстрым среди всех рыб. По сути, пасть акулы действует как пружина, выбрасываясь вперёд, чтобы захватить добычу, находящуюся на расстоянии.

Впервые этот феномен удалось зафиксировать в 2016 году. Видео показало, как челюсти буквально вылетают из головы акулы и столь же стремительно возвращаются на место. Ученые назвали этот механизм "slingshot feeding" — питание по принципу рогатки.

Охота в кромешной тьме

Живёт акула-домовой в глубоководных зонах — от 250 до 900 метров. Там царит почти полная темнота, и зрение мало помогает охотнику. Но у этого хищника есть другое преимущество: его нос покрыт ампулами Лоренцини — специальными органами, способными улавливать слабейшие электрические импульсы. Сердце, мышцы и нервная система рыб излучают такие сигналы, и акула чувствует их даже на расстоянии. Это делает её опаснейшим охотником в условиях, где большинство других видов лишены возможности активно преследовать добычу.

Уникальная внешность

В обычном состоянии акула-домовой выглядит не столь устрашающе. Челюсти плотно прижаты под глазами, и облик животного напоминает обычную акулу. Но стоит ей атаковать — пасть выдвигается наружу, и хищник превращается в "морского монстра". Именно этот контраст и сделал вид известным далеко за пределами научного сообщества.

Несмотря на внушительную внешность, для человека Mitsukurina owstoni не представляет опасности. Она предпочитает глубины океана, и вероятность случайной встречи практически равна нулю. В редких случаях акулы-домовые попадали в рыболовные сети, но серьёзных инцидентов с людьми зафиксировано не было.

Редкий гость океана

Акула-домовой — один из древнейших видов, сохранившихся до наших дней. Учёные считают её "живым ископаемым", ведь представители семейства Mitsukurinidae существуют уже около 125 миллионов лет. Современные наблюдения крайне редки: основная информация о виде поступает из случайных уловов и видеосъёмок на глубоководных аппаратах. Именно поэтому каждое новое исследование становится настоящим событием для биологов.

Значение для науки

Изучение акулы-домового помогает понять эволюцию глубоководных хищников и особенности адаптации к жизни в экстремальных условиях. Её уникальная челюстная система не имеет аналогов и представляет интерес для биомеханики. Механизм "выстрела" показывает, насколько разнообразными могут быть пути развития у морских обитателей. Кроме того, высокая чувствительность органов восприятия делает её примером исключительной специализации, когда недостаток скорости компенсируется точностью и внезапностью атаки.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Садоводство, цветоводство
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз Аудио 
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Последние материалы
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны
Убытки растут: бизнесу становится всё сложнее выживать
Скроллинг превращается в диагноз: врачи предупреждают об опасности для памяти
Секрет идеальной заморозки кукурузы раскрыт: ваши салаты зимой заиграют новыми красками
7 дней на Мальте: остров, который открывается заново каждый день
Бумага без вырубки деревьев: учёные сделали пластичный гель из того, что вызывает аллергию
Стиль преппи и цыганский шик: какую школьную форму носят дети российский звёзд
Хотите стальные кубики пресса? Попробуйте эти 7 простых упражнений стоя – результат удивит
Рабочий треугольник рушится — кухня превращается в новый лабиринт удобства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.