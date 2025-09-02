Синяя кровь, внешность НЛО и мозги в лапах: обитатель океана, будто сбежавший с другой планеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Осьминог давно стал символом загадочности океана. Он сочетает в себе черты, которые кажутся невозможными для одного организма: три сердца, девять мозгов, голубую кровь и умение менять цвет кожи. Добавьте сюда ум, сопоставимый с уровнем собак, и станет понятно, почему этот моллюск занимает особое место в научных исследованиях и в воображении людей.

Гигантский тихоокеанский осьминог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский тихоокеанский осьминог

Сердца, которые не всегда бьются

Система кровообращения осьминога устроена сложнее, чем у большинства животных. У него есть три сердца: два гонят венозную кровь через жабры для насыщения кислородом, а третье, главное, распределяет уже обогащённую кровь по всему телу. Кровь голубая, потому что в ней работает белок гемоцианин — он основан на меди, а не на железе, как у людей.

Но есть и удивительная деталь: когда осьминог начинает активно плыть, его главное сердце замирает. В этот момент нагрузка ложится на два жаберных сердца, и животное быстро устает. Именно поэтому осьминоги предпочитают передвигаться по дну, а не устраивать долгие заплывы.

Девять центров управления

Нервная система осьминога не менее причудлива. У него есть один "главный" мозг и восемь дополнительных — по одному в каждом щупальце. Такое распределение позволяет конечностям действовать почти автономно. Щупальце может исследовать предмет, удерживать добычу или выполнять другое действие, даже если центральный мозг занят другой задачей.

Более того, даже отрезанное щупальце продолжает двигаться и реагировать на стимулы. Всего в нервной системе осьминога около 500 миллионов нейронов, и две трети из них сосредоточены именно в щупальцах. Это делает каждое из них чем-то большим, чем просто "рукой" — это самостоятельный орган с собственной логикой.

"Щупальца осьминога — это восемь самостоятельных инструментов, которые умеют работать без постоянных приказов мозга", — отметил морской биолог Роджер Хэнлон.

Геном, полный сюрпризов

Геном осьминога расшифровали сравнительно недавно — в 2015 году. Выяснилось, что он почти сопоставим по объёму с человеческим: 2,7 млрд пар оснований у моллюска против 3,1 млрд у людей. Более того, его гены показывают любопытные совпадения с генами млекопитающих, особенно в области зрения.

Глаза осьминога, несмотря на его принадлежность к беспозвоночным, по строению очень похожи на человеческие. В них обнаружили 729 из 1052 генов, отвечающих за зрение у людей. Неудивительно, что популярная пресса любит называть осьминога "инопланетянином", хотя для науки это лишь пример необычной эволюционной ветви.

Мастер маскировки и иллюзий

Помимо трёх сердец и девяти мозгов, осьминог обладает ещё одной впечатляющей способностью — менять цвет кожи и фактуру поверхности. С помощью специальных клеток-хроматофоров он может сливаться с окружением или, наоборот, становиться ярким пятном. Дополняет арсенал и "чернильная атака" — выброс облака пигмента, сбивающего хищников с толку.

Эти способности делают осьминога мастером выживания. Он способен одновременно прятаться, обманывать и атаковать, используя весь набор своих биологических "трюков".

Живой ребус для науки

Осьминог остаётся объектом пристального внимания исследователей. Его сложная нервная система, уникальная кровь и необычный геном открывают новые горизонты для изучения эволюции и физиологии. Каждая новая находка лишь подтверждает: перед нами один из самых загадочных и умных обитателей моря.

Уточнения

Океа́н - крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
