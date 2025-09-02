Когда глаза мешают выжить: слепые создания, ставшие свидетелями древнейших катастроф

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:41
Зоосфера

В затопленных пещерах на востоке США обитают удивительные создания — амблиопсовые рыбы. Их тела кажутся призрачными: лишённые пигмента, вытянутые и бледные, они словно сотканы из тумана. Но самое поразительное — у этих рыб нет глаз. Эволюция шаг за шагом "стерла" зрение, превратив его из важного инструмента в ненужный груз. В абсолютной темноте смотреть попросту не на что, а значит, поддержание зрительных органов стало лишней тратой энергии.

Слепая амблиопсовая рыба в затопленной пещере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Слепая амблиопсовая рыба в затопленной пещере

Учёные давно ломали голову: когда именно рыбы совершили этот переход и почему процесс повторялся у разных видов? Недавняя работа генетиков из Йельского университета, опубликованная в журнале Molecular Biology and Evolution, дала неожиданный ответ. Оказалось, что в ДНК этих обитателей подземного мира записана не только история их собственного выживания, но и возраст пещер, которые стали их домом.

Молекулярные часы вместо глаз

Глаза — один из самых "дорогих" органов. Они требуют энергии, ресурсов и постоянной защиты. Пока рыбы жили на поверхности, зрение оставалось ключом к выживанию, и естественный отбор не позволял генам зрения разрушаться. Но в тот момент, когда предки амблиопсовых ушли под землю, всё изменилось. В кромешной тьме глаза стали бесполезной обузой, и мутации начали накапливаться без помех.

Учёные называют этот процесс псевдогенизацией — постепенным "выключением" генов. Количество накопленных поломок можно рассматривать как молекулярные часы. Чем больше ошибок, тем дольше вид живёт в темноте. Именно по этому принципу исследователи проанализировали 88 генов, связанных со зрением.

Результаты оказались ошеломительными. Для озаркской пещерной рыбы счёт пошёл на десятки миллионов лет: первые шаги к слепоте она сделала ещё 11 миллионов лет назад.

Эволюция на повторе

Генетики ожидали, что все современные подземные рыбы ведут начало от одного древнего предка, лишившегося глаз. Но анализ ДНК показал обратное. Каждый вид потерял зрение самостоятельно, причём мутации, "сломавшие" зрительные функции, не совпадают. Это означает, что как минимум четыре разные группы рыб независимо друг от друга пришли к одной и той же стратегии: отказаться от глаз.

Такое явление называется конвергентной эволюцией. Разные линии, оказавшись в одинаковых условиях, находят одни и те же решения. Для амблиопсовых это стало путёвкой в жизнь: вместо зрения развились более тонкие органы боковой линии, обострились химические рецепторы, а поведение стало экономным и осторожным.

"Подземные рыбы наглядно демонстрируют, что эволюция может многократно приходить к одним и тем же результатам, если среда ставит одинаковые задачи", — пояснил профессор Йельского университета Томас Нир.

Рыба как геологический инструмент

Открытие оказалось важно не только для биологов, но и для геологов. До сих пор датировать возраст пещерных систем старше 3-5 миллионов лет было крайне сложно. Методы, основанные на изотопах, здесь бессильны. А вот "мутационные часы" дали неожиданный результат: если рыба начала терять зрение 11 миллионов лет назад, значит, и её подземный дом не моложе этого возраста. Получается, что пещеры восточной части Северной Америки гораздо древнее, чем считалось ранее.

От пещер к медицине

История амблиопсовых рыб имеет прямое отношение и к человеку. Многие мутации, сделавшие их слепыми, похожи на те, что вызывают наследственные болезни глаз у людей. Пигментный ретинит и другие дегенеративные патологии — лишь часть списка.

"Мы фактически получили природный эксперимент, который идёт уже миллионы лет. Изучая его, можно понять, какие механизмы лежат в основе человеческих заболеваний", — отметил эволюционный генетик Чейз Браунстайн.

Таким образом, крошечные бледные рыбы из затопленных пещер становятся не только символом силы естественного отбора, но и неожиданным ключом к будущей медицине. Их геномы превращаются в летопись прошлого, а сама эволюция — в инструмент для новых открытий.

Уточнения

Глаз — сенсорный орган животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
