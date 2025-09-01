Три фута ночного ужаса, способного мурлыкать: призрачные монстры рушат мифы о дикой природе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:05
Зоосфера

Спектральные летучие мыши (Vampyrum spectrum) - настоящие гиганты в своём отряде. Размах их крыльев достигает почти метра, а в меню — грызуны, птицы, насекомые и даже другие виды летучих мышей. Они обитают от Мексики до тропических лесов Южной Америки, скрываясь в ночной темноте. Изучать их сложно: в отличие от многих колониальных видов, этих летучих мышей долго считали одиночками. Но недавние наблюдения перевернули привычное представление о "призрачных охотниках".

Призрачные летучие мыши в дупле дерева
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Призрачные летучие мыши в дупле дерева

Семья в дупле

В Коста-Рике группа исследователей установила инфракрасные камеры внутри дупла дерева, где поселилась семья из четырёх спектральных летучих мышей. За три месяца они собрали уникальные кадры. То, что увидели учёные, оказалось сенсацией: "одиночные хищники" вели себя как образцовые семьянины.

Они вылизывали друг друга, приветствовали возвращающихся особей своеобразными "объятиями", издавали социальные звуки и даже образовывали тесные клубки из переплетённых тел, когда засыпали.

"Мы были поражены, насколько кроткими и доверчивыми оказались эти грозные хищники. Самое трогательное — их сон в обнимку, когда морды соприкасаются, а крылья словно укрывают соседей", — рассказал биолог Марис Тиетге, автор исследования.

Обеды по расписанию

Главное открытие связано с их пищевым поведением. Взрослые летучие мыши приносили в гнездо добычу и делились ею с молодыми. Иногда самцы отдавали часть еды самкам, выкармливающим детёнышей. Такое распределение ресурсов крайне редко встречается у млекопитающих.

Учёные считают, что это не только способ заботы о потомстве, но и своеобразная "школа выживания": молодые учатся обращаться с добычей ещё до того, как начнут охотиться самостоятельно.

Социальная сеть крыланов

Исследователи выделили восемь типов поведения: совместные вылеты, приветствия, игры, кормление и даже проявления ласки. Всё это доказывает, что спектральные летучие мыши образуют прочные семейные узы и социальные связи.

Необычным оказалось и то, что животные постепенно привыкали к присутствию наблюдателей.

"Сначала они встречали меня резкими криками и прятались, но через несколько недель реагировали лишь любопытными взглядами. Даже спустя девять месяцев они сразу узнали меня", — добавил Тиетге.

Тайна интеллекта и выживания

Поведение этих животных указывает на высокий уровень когнитивных способностей. Кооперация, забота о потомстве и долгосрочная память — всё это признаки сложной социальной организации, которая помогает выживать даже в условиях ночного хищничества.

Спектральные летучие мыши стали напоминанием: мир дикой природы хранит тайны, которые могут соперничать с человеческими мифами о "призрачных существах". И чем внимательнее наука наблюдает за ними, тем яснее становится — эти обитатели тропиков куда ближе к нам, чем кажется на первый взгляд.

Уточнения

Лету́чие мы́ши — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
