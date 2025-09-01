Почему осень — самый коварный сезон для владельцев кошек и собак: 5 главных рисков

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Осень кажется идеальным временем для прогулок с питомцами: нет изнуряющей жары, холода ещё не настали, а опавшая листва превращает дворы и парки в настоящую площадку для игр. Но даже в этот период владельцам не стоит терять бдительность — именно осенью скрываются особые риски для здоровья и безопасности домашних животных.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с пенсинером

Опасные встречи на прогулке

Даже в прохладные дни активность некоторых насекомых сохраняется. Клещи способны передавать опасные инфекции, поэтому регулярная обработка питомца от паразитов остаётся актуальной. Не стоит забывать и о блохах, которые осенью чувствуют себя не хуже, чем летом. Кроме того, животное может столкнуться со змеёй — такие встречи редки, но вполне возможны в пригородах и на дачных участках.

Осенние дары природы и их риски

Любопытство питомца может сыграть с ним злую шутку: во время прогулки собака или кошка легко попробует на зуб гриб. Но среди лесных и даже садовых грибов безопасных для животных практически нет. Многие виды вызывают сильные отравления, поэтому хозяину стоит следить, чтобы питомец не лакомился "добычей" в листве.

Опасность отравленных приманок

С приходом осени возрастает риск контакта с ядами, которые люди раскладывают для борьбы с крысами и другими грызунами. Для кошек и собак такие вещества смертельно опасны. Важно внимательно следить за маршрутом прогулки и не позволять животному подбирать еду или приманки на улице.

Правильное питание в холодное время

Когда температура воздуха снижается, организму питомца требуется больше энергии для поддержания тепла. В этот период питание должно быть более насыщенным и сбалансированным. Если вы сомневаетесь, достаточно ли корм удовлетворяет потребности вашего любимца, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Опасность школьных мелочей

Сентябрь ассоциируется с началом учебного года, и в доме часто появляются канцтовары. Ластики, скрепки, резинки или бумажные зажимы могут привлечь внимание животного, но проглоченные мелкие предметы опасны для желудка и кишечника. Чтобы избежать неприятностей, держите всё это в недосягаемости.

Забота круглый год

Осень даёт возможность наслаждаться свежим воздухом и активными играми с питомцами. Но вместе с этим возрастает и ответственность владельцев. Внимательность к деталям и простые меры предосторожности помогут сохранить здоровье четвероногого друга и сделать этот сезон действительно тёплым и радостным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

