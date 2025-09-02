Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт, который пугает новичков: котлеты по-киевски готовятся проще, чем кажется
Рейс под угрозой: как защитить ноутбук и нервы во время поездки
Газовый детектив: Дания предложила проверять газ на признаки поставки из России
Хватит задыхаться при подъёме по лестнице: эти три упражнения увеличат вашу выносливость втрое
Хозяева теряют питомцев зимой: когда спячка превращается в смертельный риск
Цунами смывало города Чёрного моря ещё до нашей эры — забытая угроза снова набирает силу
Пол задаёт характер гостиной: материал решает, будет ли дом дворцом или капканом для уюта
С возвращением! Дэниел Рэдклифф об участии в сериале о Гарри Поттере знакомого актёра
Вместо блеска — матовый налёт, вместо шёлка — сухой хруст: возвращаем волосам блеск после летних пыток

Забота в мелочах: как показать стареющему питомцу свою любовь и поддержку

2:15
Зоосфера

С возрастом кошки становятся более уязвимыми, и забота о них требует особого внимания. Правильное питание, комфортные условия и бережный уход помогают сохранить питомцу здоровье и хорошее настроение даже в преклонные годы.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Питание — основа долголетия

Первое, на что стоит обратить внимание, — рацион. Пожилым питомцам нужен корм, богатый витаминами и минералами. Он должен быть легкоусвояемым, чтобы не перегружать организм. Важно учитывать вкусовые предпочтения животного, ведь иногда старые кошки отказываются от еды из-за снижения активности или проблем со здоровьем.

Категорически не рекомендуется кормить любимца едой с человеческого стола: соль, специи и жирная пища могут усугубить заболевания желудка, печени или почек.

Уход за шерстью

С возрастом шерсть кошки становится более тонкой и склонной к образованию колтунов. Регулярное вычёсывание — важная часть ухода, позволяющая сохранить не только внешний вид, но и комфорт питомца. Запущенные колтуны могут тянуть кожу и доставлять болезненные ощущения.

Личное пространство и покой

Пожилым животным особенно нужно тихое и безопасное место. Это может быть мягкая подстилка или лежанка вдали от сквозняков и чрезмерного шума. Ограждение от суеты, детей или других животных помогает снизить уровень стресса.

Безопасность дома

Если у кошки есть привычка отдыхать на подоконнике или других возвышенностях, стоит подумать о дополнительной страховке. Например, поставить рядом стул или небольшую лестницу, чтобы питомец мог безопасно забираться и спускаться. Это простое решение снижает риск травм.

Забота в мелочах

Стареющие кошки становятся менее подвижными, а их здоровье требует регулярного контроля. Посещение ветеринара, внимание к изменениям в поведении, мягкое обращение и создание условий для спокойной жизни помогут продлить активность и радость вашего питомца.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Человек придумал города, но его величайший город стоит на воде и побеждает океан
Пауки в панике бегут из дома: этот аромат заставит их забыть дорогу обратно
Европа нервничает: Россия разворачивает газовые потоки на Восток
Секрет долгожителей: тайное оружие против диабета — корень, который есть на каждой кухне
Скользкие камни и длинные очереди: туристы жалуются, но продолжают восхищаться Акрополем
Забота в мелочах: как показать стареющему питомцу свою любовь и поддержку
Жир плавится, как масло: вот как убрать низ живота без жёстких диет и тренировок
Опять написали похоронную ерунду: Стриженова показала живого и здорового Якубовича
Одна горсть — и тля уходит: народное средство спасает клубнику, смородину и даже рассаду
Грядки пустуют после лета? Сейте эти три овоща — и до морозов успеете собрать ведро урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.