Чёрно-белый мир кошек — это миф: какие цвета на самом деле видят наши питомцы

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди думают, что кошки видят мир исключительно в чёрно-белых тонах. На самом деле это не так. Зрение этих животных устроено сложнее: они способны различать цвета, но их палитра гораздо беднее человеческой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Экстренное меню для кошки

Как кошки воспринимают цвета

Глаз кошки настроен так, что наиболее чётко она различает холодные оттенки. Учёные установили, что в спектре её видения присутствуют серый, зелёный, синий, фиолетовый, белый и жёлтый цвета. Особенно чувствительны кошки к полутонам серого, поэтому в сумерках они ориентируются лучше людей.

Что остаётся за пределами восприятия

Красный спектр для кошек практически недоступен. Все его оттенки животные воспринимают приглушёнными, а зачастую вовсе как серые. В целом яркие тёплые тона не имеют для кошек такой насыщенности, как для человека.

Например:

мандарин для кошки выглядит жёлто-серым;

арбузная мякоть кажется серо-коричневой;

рыжие волосы хозяина — серо-голубыми;

розовый халат — светло-серым.

Зачем кошкам такое зрение

Такое ограничение в восприятии компенсируется другими преимуществами. У кошек прекрасно развиты сумеречное зрение и способность различать движения даже при слабом освещении. Для хищника это важнее яркости красок: охотясь в природе, животное полагается на контраст и движение, а не на точное определение оттенков.

Таким образом, кошачий мир вовсе не черно-белый, но и не такой красочный, как у человека. Их зрение настроено на практичность: различать то, что помогает выжить и успешно охотиться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

