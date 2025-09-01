Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
За гранью дозволенного: Егор Крид устроил шоу, которое вызвало гнев публики
Кордоба грозит уйти? Тренер Краснодара раскрыл правду о заявлении форварда
Миллиард тонн еды в мусор: в Греции спорят, сможет ли решить проблему отмена шведского стола
Археологи в шоке: найдено доказательство невероятного инженерного подвига в Иерусалиме
Уход за жирной кожей: какие средства подойдут и какие точно нет
Эти три напитка разрушают мозг быстрее, чем усталость и хронический недосып
Секунды до сплошной: почему водители рискуют правами на ровной дороге
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка

Самый обманчивый жест собаки: почему зевота может говорить о чём угодно, кроме желания спать

2:36
Зоосфера

Зевок у собак на первый взгляд кажется обычным проявлением усталости или скуки. Однако специалисты по поведению животных отмечают: за этим жестом скрывается целый спектр эмоций и сигналов, которые питомцы подают окружающим.

Собака лает дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака лает дома

Зевок как способ снять напряжение

Когда собака оказывается в новой или тревожной обстановке, она может зевнуть не потому, что хочет спать, а чтобы справиться с лёгким стрессом. Такой жест помогает животному снизить внутреннее напряжение и восстановить равновесие.

Мирный сигнал

Зевание у собак выполняет и социальную функцию. При встрече с другой собакой или человеком оно может означать мирные намерения. Это способ показать: угрозы нет, и конфликта можно избежать. Нередко такой жест сопровождается другими сигналами — отведением взгляда, облизыванием носа или замедленными движениями.

Зеркальное поведение

Любопытно, что питомцы часто начинают зевать в ответ на зевок хозяина. Учёные связывают это с проявлением эмпатии и эмоциональной привязанности. Такое "заражение" зевотой говорит о тесной связи собаки с человеком и её способности улавливать настроение владельца.

Щенячьи особенности

Щенки используют зевание как форму подчинённого поведения. При контакте со взрослыми собаками или людьми этот жест помогает им показать своё уважение и расположение. Это часть сложной системы сигналов, на которой строится собачья иерархия.

Когда зевота — признак усталости

В то же время нельзя забывать о физиологической роли. После активных игр, долгих прогулок или тренировок частое зевание действительно может означать потребность в отдыхе. Здесь важно учитывать весь контекст: позу, выражение морды, поведение собаки.

Язык тела как ключ к пониманию

Зевок редко бывает изолированным сигналом. Чаще он идёт в связке с другими успокаивающими жестами: отворачиванием головы, медленной походкой или облизыванием. В совокупности это помогает понять, что питомец старается разрядить обстановку или снизить напряжение.

Почему важно замечать зевоту

Внимательное отношение к подобным деталям укрепляет контакт между человеком и собакой. Понимая язык тела, владелец может вовремя поддержать питомца, избежать конфликтов с другими животными и создать для него комфортную атмосферу.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Новая лампа горит меньше старой: скрытая причина в установке, а не в ресурсе
Лиса Патрикеевна на новый лад: почему Ксению Собчак сравнили со сказочным персонажем, показав её паспорт
Удобрение или угроза? Судьба мульчи осенью зависит от одного решения
Австралийский остров, где сбываются мечты: сколько стоит ночь на Большом Барьерном рифе
Дочь Даны Борисовой отметила 18-летие: на празднике всех затмил звездный гость
Три вещи, которые вы делаете каждый день и за которые ваша собака вас тайно ненавидит
Слух уходит — и мир рушится: вот как вернуть его обратно
Марс за 30 дней? Космос в ожидании перемен от Росатома
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.