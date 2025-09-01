Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Была символом заботы о сердце, а теперь — под запретом: правда о самой популярной сердечной таблетке
Базовые подтягивания уже надоели? Это упражнение выведет тело на новый уровень
Пустые улицы и закрытые бары: Испанский курорт удивил неожиданной тишиной
Провайдер не виноват в плохом интернете: никогда не размещайте эти 3 объекта рядом с Wi-Fi роутером
За кулисами грандиозного шоу: Рудковская раскрыла рекордную стоимость концерта Крида
От детокса до разочарования: что скрывают рецепты воды с мятой и лимоном
Постоянно просыпаетесь уже уставшими? Это может быть сигналом болезни, которую путают с ленью
Из мясного ада — в любящий дом: эта собака выжила там, где шансов не было
От кабины пилота до капсулы сна: эти 5 минивэнов 2025 года ломают стереотип скучного семейного автобуса

Существа на грани мифа и реальности: эти псы охраняли монастыри, тронные залы и души умерших

3:07
Зоосфера

Собаки — не только друзья человека, но и участники древних мифов. В легендах разных народов они сопровождали умерших в загробное царство, приносили удачу, предсказывали беду и даже считались вместилищем душ. Вот семь пород, которым приписывают особые мистические свойства.

Ксолоитцкуинтли мистический проводник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксолоитцкуинтли мистический проводник

Ксолоитцкуинтли — проводник душ ацтеков

  • Эта бесшерстная собака из Мексики считалась спутником бога Ксолотля, покровителя гроз и смерти. Ацтеки верили: ксолоитцкуинтли помогает душе умершего найти путь в загробный мир. Не случайно именно эта порода появилась в мультфильме "Тайна Коко" как проводник между мирами.

Лхасский апсо — живой талисман Тибета

  • Монахи гималайских монастырей видели в этих миниатюрных собаках священных хранителей. Считалось, что духи умерших лам могут переселиться в лхасских апсо. Дарить такую собаку могли только избранным — купить её было невозможно.

Тибетский мастиф — лев, видящий духов

  • Гигантская собака-страж, которую держали в монастырях и кочевых семьях. По легенде, мастиф был "даром небес" людям гор. В Тибете верили, что он способен видеть духов и защищать хозяев не только в реальном, но и в потустороннем мире.

Пекинес — собачка Фу, дух-хранитель императоров

  • В Древнем Китае пекинесы были священной привилегией императорской семьи. Их называли "собачками Фу" — земными воплощениями львов-стражей, символов удачи и защиты. Легенда гласила, что они произошли от союза льва и обезьяны, уменьшенного мудрецом ради любви.

Вельш-корги — подарок фей

  • Корги известны как любимцы британской королевы, но в кельтских легендах эти собаки — дары фей. Якобы маленьких пастушьих собак использовали как упряжку, и "седло" на их спине до сих пор напоминает о сказочном прошлом.

Басенджи — молчаливый спутник фараонов

  • Эта африканская порода обитала на берегах Нила ещё во времена Древнего Египта. Басенджи не лает, а издаёт мелодичный "йодль". По преданию, собака когда-то дала клятву хранить тайну фараона и навсегда утратила голос. Мумифицированных предков басенджи археологи находят рядом с царскими захоронениями.

Борзая — чудо царя Соломона

  • Грациозная борзая, любимая бедуинами и княжескими родами, окружена восточной легендой. Царь Соломон якобы вытянул морду обычной собаки, чтобы она смогла достать ежа из норы. С тех пор борзые стали олицетворением красоты и благородства.

Все эти легенды — часть культурной памяти, но они до сих пор влияют на наше восприятие собак. Мы видим в них не просто питомцев, а загадочных существ, которые веками были связаны с магией, судьбой и мистикой. И, возможно, в их преданном взгляде и вправду есть что-то, что не подвластно логике.

Уточнения

Миф - символический нарратив, служащее для носителя объяснением реальности; обычно не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес
Огонь во рту — минус на весах: жгучая специя, которая тайно ускоряет обмен веществ
Как добраться до знаменитой бухты Лампедузы: секреты идеального отпуска на Средиземном море
Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески
Учёные перехитрили природу: ГМ-дрожжи повысят выживаемость пчёл
От перегрева до пожара: 5 мест, где категорически не стоит включать микроволновку в розетку
Всё про подбор макияжа под цвет волос — новый подход к красоте
Мышцы болят и сил нет? Ошибка не в тренировке, а в том, что вы забываете между занятиями
Суперфуд днём — враг ночью: продукт в вечернем рационе который превращает ваш сон в испытание
Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.