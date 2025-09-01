Из мясного ада — в любящий дом: эта собака выжила там, где шансов не было

Ещё пару лет назад трёхлетняя такса по кличке Аврора жила на мясной ферме в южнокорейском Мирьяне. Там её держали на короткой цепи, без нормальной еды и воды, ожидая неизбежного конца. Судьба собаки могла сложиться трагически, но вмешались волонтёры — и началась история, которая тронула тысячи людей по всему миру.
Весной 2023 года Аврору спасли участники организации Jindo Love Rescue при поддержке In Defense of Animals. Уже тогда выяснилось, что собака беременна. В приюте она благополучно принесла четырёх щенков — Даффи, Багза, Бабсу и Таза. Малышей быстро разобрали заботливые семьи, а вот сама Аврора оставалась в приюте ещё два года.
Наконец, этим летом её путь завершился — Аврора преодолела более 8 тысяч километров и приземлилась в Сан-Франциско. Там её встретила новая хозяйка — Наташа Ли, которая решила подарить спасённой собаке дом.
Пережитый стресс и долгие годы неправильного питания не прошли бесследно. Когда Аврора попала к опекуну, она весила около 25 килограммов — это почти вдвое больше нормы для таксы. Пёсике составили индивидуальный план снижения веса и перевели на специальный корм.
Первые дни были непростыми: Аврора отказывалась гулять, предпочитая лежать в углу, словно не веря, что её больше никто не обидит. Лишь после визита к ветеринару и внимательного ухода она постепенно стала возвращаться к жизни. Уже через несколько месяцев её вес снизился на 4,5 кг, а настроение заметно улучшилось.
Врачи обнаружили и сопутствующие проблемы: гипотиреоз и застой в желчном пузыре, связанный с резким похудением. Также у Авроры — серьёзные проблемы с зубами, которые потребуют лечения под анестезией.
Сегодня Аврора живёт в доме Наташи Ли и её трёх корги. Теперь она с удовольствием гуляет в парках Сан-Франциско, исследует новые запахи и обожает греться на солнце, копаясь в траве.
"В первый раз, когда я привела её в парк, она просто сидела и растерянно смотрела по сторонам, не понимая, что делать, а теперь она ходит, пусть и медленно, но с интересом изучает мир". — вспоминает хозяйка.
Для команды спасателей встреча Авроры с новой семьёй тоже стала праздником. С 2017 года Jindo Love Rescue вместе с In Defense of Animals перевезли в США и Канаду уже более 1200 собак, спасённых с южнокорейских мясных ферм.
Хотя Южная Корея в 2024 году приняла закон о запрете торговли собачьим мясом, он вступит в силу только в 2027-м. По оценкам зоозащитников, сегодня на фермах в стране всё ещё содержится более 500 тысяч собак, ожидающих своей участи. Волонтёры делают всё возможное, чтобы успеть спасти как можно больше животных.
История Авроры — напоминание о том, что даже самые страшные обстоятельства можно изменить. Там, где её готовили к смерти, она обрела жизнь. Там, где на неё смотрели как на еду, она стала членом семьи. И пусть для самой Авроры это просто возможность снова гулять по парку и играть с друзьями-собаками, для её новых хозяев это — чудо, которое навсегда изменило их дом.
