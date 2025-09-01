Из мясного ада — в любящий дом: эта собака выжила там, где шансов не было

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ещё пару лет назад трёхлетняя такса по кличке Аврора жила на мясной ферме в южнокорейском Мирьяне. Там её держали на короткой цепи, без нормальной еды и воды, ожидая неизбежного конца. Судьба собаки могла сложиться трагически, но вмешались волонтёры — и началась история, которая тронула тысячи людей по всему миру.

Радостная акита в приюте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радостная акита в приюте

Долгожданный перелёт через океан

Весной 2023 года Аврору спасли участники организации Jindo Love Rescue при поддержке In Defense of Animals. Уже тогда выяснилось, что собака беременна. В приюте она благополучно принесла четырёх щенков — Даффи, Багза, Бабсу и Таза. Малышей быстро разобрали заботливые семьи, а вот сама Аврора оставалась в приюте ещё два года.

Наконец, этим летом её путь завершился — Аврора преодолела более 8 тысяч километров и приземлилась в Сан-Франциско. Там её встретила новая хозяйка — Наташа Ли, которая решила подарить спасённой собаке дом.

Путь к здоровью

Пережитый стресс и долгие годы неправильного питания не прошли бесследно. Когда Аврора попала к опекуну, она весила около 25 килограммов — это почти вдвое больше нормы для таксы. Пёсике составили индивидуальный план снижения веса и перевели на специальный корм.

Первые дни были непростыми: Аврора отказывалась гулять, предпочитая лежать в углу, словно не веря, что её больше никто не обидит. Лишь после визита к ветеринару и внимательного ухода она постепенно стала возвращаться к жизни. Уже через несколько месяцев её вес снизился на 4,5 кг, а настроение заметно улучшилось.

Врачи обнаружили и сопутствующие проблемы: гипотиреоз и застой в желчном пузыре, связанный с резким похудением. Также у Авроры — серьёзные проблемы с зубами, которые потребуют лечения под анестезией.

Новая семья и новая страница

Сегодня Аврора живёт в доме Наташи Ли и её трёх корги. Теперь она с удовольствием гуляет в парках Сан-Франциско, исследует новые запахи и обожает греться на солнце, копаясь в траве.

"В первый раз, когда я привела её в парк, она просто сидела и растерянно смотрела по сторонам, не понимая, что делать, а теперь она ходит, пусть и медленно, но с интересом изучает мир". — вспоминает хозяйка.

Для команды спасателей встреча Авроры с новой семьёй тоже стала праздником. С 2017 года Jindo Love Rescue вместе с In Defense of Animals перевезли в США и Канаду уже более 1200 собак, спасённых с южнокорейских мясных ферм.

Мир без бойни

Хотя Южная Корея в 2024 году приняла закон о запрете торговли собачьим мясом, он вступит в силу только в 2027-м. По оценкам зоозащитников, сегодня на фермах в стране всё ещё содержится более 500 тысяч собак, ожидающих своей участи. Волонтёры делают всё возможное, чтобы успеть спасти как можно больше животных.

Второй шанс

История Авроры — напоминание о том, что даже самые страшные обстоятельства можно изменить. Там, где её готовили к смерти, она обрела жизнь. Там, где на неё смотрели как на еду, она стала членом семьи. И пусть для самой Авроры это просто возможность снова гулять по парку и играть с друзьями-собаками, для её новых хозяев это — чудо, которое навсегда изменило их дом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
