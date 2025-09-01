Болезнь пожирает домашних любимцев — и корм тут ни при чём: реальная угроза страшнее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:32
Зоосфера

Когда-то кошка или собака в доме считались удачей на несколько лет. Сегодня ветеринария шагнула далеко вперёд: регулярные прививки, профилактика паразитов, доступ к качественной медицине и полноценные корма продлевают жизнь питомцев на годы. Но вместе с этим у любимцев человека появились и новые угрозы.

Пожилые питомцы — собака и кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилые питомцы — собака и кошка

По данным исследований, проведённых в Европе и СШАрак стал одной из главных причин смерти у собак, а у кошек он занимает лидирующие позиции наряду с почечной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ветеринары называют это закономерностью: чем дольше живёт организм, тем выше вероятность накопления генетических поломок в клетках и развития опухолей.

Почему еда не виновата

Многие владельцы привыкли винить в онкологии промышленные корма: якобы именно они "отравляют" животных. Но факты говорят об обратном. Массовый переход на качественные корма в последние десятилетия совпал с ростом продолжительности жизни питомцев — и именно поэтому болезни, характерные для старшего возраста, стали встречаться чаще.

Ветеринарные исследования показывают: связь между промышленными кормами и ростом онкозаболеваемости у животных не подтверждена. Гораздо большее значение имеют наследственность, возраст, воздействие окружающей среды (загрязнённый воздух, пассивное курение, химикаты в быту) и гормональный статус (например, у нестерилизованных животных выше риск опухолей молочных желез или яичников).

Наука и цифры

  • По данным Американского ветеринарного фонда рака (ACF), у каждой четвертой собаки старше 10 лет диагностируется рак.
  • Среди онкологических заболеваний у собак чаще всего встречаются лимфомы, опухоли молочных желез и кожи.
  • У кошек лидируют опухоли молочных желез, плоскоклеточный рак кожи и лимфомы, причём последние могут быть связаны с вирусом лейкемии кошек (FeLV).
  • Британское исследование 2019 года показало: собаки, доживающие до 12-14 лет, имеют в 3 раза более высокий риск онкологии, чем животные, умершие в возрасте до 8 лет.

Что может сделать владелец

Рак у домашних животных не всегда удаётся предотвратить, но можно значительно снизить риски и вовремя выявить болезнь:

  • Стерилизация и кастрация уменьшают вероятность опухолей молочных желёз, матки и яичек.
  • Отказ от пассивного курения: доказано, что животные в курящих семьях чаще болеют раком дыхательных путей.
  • Регулярные осмотры у ветеринара - особенно после 7-8 лет. Анализы крови, УЗИ и рентген помогают выявить болезнь до появления явных симптомов.
  • Контроль питания и веса: ожирение повышает риск хронических воспалений, а значит, и онкологии.
  • Ограничение доступа к токсинам: бытовая химия, пестициды и даже некоторые комнатные растения могут быть канцерогенны.

Рост онкологических заболеваний у кошек и собак — это не "следствие плохого корма", а результат того, что наши питомцы живут дольше, чем когда-либо. Продолжительность их жизни увеличилась, а вместе с ней вырос и риск болезней, характерных для пожилого возраста.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
