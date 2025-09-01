Болезнь пожирает домашних любимцев — и корм тут ни при чём: реальная угроза страшнее

Когда-то кошка или собака в доме считались удачей на несколько лет. Сегодня ветеринария шагнула далеко вперёд: регулярные прививки, профилактика паразитов, доступ к качественной медицине и полноценные корма продлевают жизнь питомцев на годы. Но вместе с этим у любимцев человека появились и новые угрозы.
По данным исследований, проведённых в Европе и США, рак стал одной из главных причин смерти у собак, а у кошек он занимает лидирующие позиции наряду с почечной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ветеринары называют это закономерностью: чем дольше живёт организм, тем выше вероятность накопления генетических поломок в клетках и развития опухолей.
Многие владельцы привыкли винить в онкологии промышленные корма: якобы именно они "отравляют" животных. Но факты говорят об обратном. Массовый переход на качественные корма в последние десятилетия совпал с ростом продолжительности жизни питомцев — и именно поэтому болезни, характерные для старшего возраста, стали встречаться чаще.
Ветеринарные исследования показывают: связь между промышленными кормами и ростом онкозаболеваемости у животных не подтверждена. Гораздо большее значение имеют наследственность, возраст, воздействие окружающей среды (загрязнённый воздух, пассивное курение, химикаты в быту) и гормональный статус (например, у нестерилизованных животных выше риск опухолей молочных желез или яичников).
Рак у домашних животных не всегда удаётся предотвратить, но можно значительно снизить риски и вовремя выявить болезнь:
Рост онкологических заболеваний у кошек и собак — это не "следствие плохого корма", а результат того, что наши питомцы живут дольше, чем когда-либо. Продолжительность их жизни увеличилась, а вместе с ней вырос и риск болезней, характерных для пожилого возраста.
