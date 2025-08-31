25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни

История, которая началась как печальная, а обернулась вторым шансом, произошла этим летом в США. Домработница и сиделка Теган Стрикленд пришла к новой пожилой клиентке, страдающей деменцией, и случайно узнала, что в доме живёт такса. Дочь хозяйки, уходя, :

"У мамы есть очень толстая собака, она её всё время перекармливает". — бросила фразу, дочь хозяйки, уходя.

Теган ожидала увидеть упитанного пса, но реальность её потрясла. На пороге сидела такса по кличке Дейзи весом около 55 фунтов (25 кг) — почти в два раза больше нормы для этой породы.

Когда забота превращается во вред

Семья не знала точный возраст Дейзи и историю её появления. Было ясно одно — животное долгие годы получало слишком много еды и минимум активности. Перекорм привёл к тяжёлому ожирению и сопутствующим проблемам: у Дейзи диагностировали гипотиреоз и застой желчи. К тому же зубы оказались в плохом состоянии, но удалить их можно будет только после снижения веса — иначе анестезия слишком рискованна.

Медицинские исследования подтверждают: ожирение у собак сокращает продолжительность жизни на 1,8 года и увеличивает риск диабета, заболеваний суставов и сердечно-сосудистой системы. Особенно уязвимыми считаются породы с длинным телом и короткими лапами — такими, как таксы, ведь лишний вес сильно нагружает позвоночник и суставы.

Новый дом и новый ритм

Стрикленд попыталась контролировать рацион Дейзи прямо в доме своей клиентки, но из-за деменции хозяйка продолжала кормить собаку, как раньше. Тогда опекун предложила родственникам взять питомицу к себе. Семья с облегчением согласилась.

20 мая Дейзи официально переехала в новый дом и сразу отправилась к ветеринару. Специалисты составили для неё план снижения веса и перевели на специальный корм. Первые недели были непростыми: такса почти не двигалась, предпочитая лежать в углу. Но постепенно, с правильным питанием и короткими прогулками, начались перемены.

Сегодня Дейзи весит 45 фунтов (20 кг) — это на 10 фунтов меньше, чем в день переезда. Она стала активнее, выходит на прогулки и даже играет с тремя корги, живущими у Теган.

Собака-блогер

Чтобы собрать средства на лечение Дейзи, ветеринар посоветовал Теган завести страничку для питомца в соцсетях. Идея оказалась успешной: всего за несколько публикаций такса обрела сотни поклонников. Люди следят за её прогрессом, радуются первым шагам к здоровой жизни, хотя некоторые поначалу обвиняют опекуна в том, что именно она довела собаку до такого состояния.

"Я понимаю, почему люди злится. Я и сама испытала шок, когда впервые увидела её. Но эта история — не про халатность, а про то, что болезнь вроде деменции способна разрушать не только человеческую жизнь, но и жизнь питомцев рядом". — говорит Теган.

Второе дыхание

Теперь Дейзи привыкает к прогулкам в парке, медленно, но уверенно открывая для себя мир заново. Она с любопытством исследует траву, играет с другими собаками и подолгу нежится на солнце.

История таксы Дейзи — напоминание о том, что ожирение у животных не менее опасно, чем у людей, а болезни хозяев напрямую отражаются на судьбах питомцев. Но вовремя оказанная помощь, забота и любовь способны подарить им новую жизнь — пусть и после долгих лет лишнего веса и забвения.

Уточнения

Та́кса (нем. Dachshund, Dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак.

