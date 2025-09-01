Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффект отпуска за 15 минут: пилинг без боли, от которого лицо сияет, как после SPA
Находка на горе Кармель: загадочный древний ребёнок из Схула переписывает историю человечества
Комбайны без оператора: испытательный центр Ростсельмаша меняет правила игры в агротехнике
Тайная угроза в вашем доме: эта зона — главный источник пыли, и вы её игнорируете
Ходите и худейте: названо точное количество шагов, чтобы терять вес без диет
Как защитить удочку за копейки: как хранить удилища без путаницы и повреждений
Конец эпохи скучных бутербродов: такая намазка вытесняет привычную ветчину
Зоомагазины в ярости: как собрать для кота развлекательный центр из того, что есть под рукой
Порция утром — и вечер становится жарче: еда, после которой партнёр становится особенно интересен

Вторжение без оружия: насекомые-пришельцы способны изменить карту биоразнообразия

4:42
Зоосфера

В Северной Америке исследователи столкнулись с неожиданной находкой — на разных побережьях континента обнаружены два новых вида паразитических ос. Эти насекомые не возникли здесь естественным путём, а были завезены из-за океана вместе с дубами, прибывшими из Европы.

Паразитические осы на дубе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Паразитические осы на дубе

Как осы оказались в Америке

Основное место обитания этих паразитов — наросты на дубах, известные как галлы. Внутри них осы откладывают яйца, а личинки развиваются за счёт личинок дубовых галловых ос, питающихся тканями растения. По сути, это двойной уровень паразитизма: галловые осы используют дуб, а новые пришельцы — самих галловых ос.

Генетический анализ позволил проследить происхождение найденных насекомых. На западном побережье особи оказались близки к популяциям из Испании, Венгрии и Ирана. А на востоке родственниками оказались осы из Португалии, Италии и всё того же Ирана. Это позволило сделать вывод: речь идёт не о едином виде, а о двух разных, которые проникли на континент независимо друг от друга.

География расселения

Западные популяции обосновались от Орегона до канадской Британской Колумбии. Там их генетическая однородность указывает на небольшое количество завозов — скорее всего, вместе с ограниченным числом дубов. Восточные популяции, напротив, демонстрируют большее разнообразие. Это значит, что интродукции происходили неоднократно и в разных точках, что увеличивает устойчивость и скорость закрепления вида.

Экологические последствия

Паразитические осы в целом играют важную роль в природных системах. Они регулируют численность насекомых, которые могут наносить серьёзный ущерб растениям. Но в ситуации с инвазивными видами их присутствие может нарушить сложившийся баланс. Новые виды способны вытеснять местных паразитов, конкурируя за один и тот же ресурс — личинок дубовых галловых ос.

Если этот процесс затронет ключевые популяции, пострадает не только численность дубовых ос, но и весь комплекс организмов, связанных с ними. Ведь галлы служат источником пищи и убежищем не только для паразитических ос, но и для множества других мелких насекомых.

Почему дубы — главный канал

Дубы, завезённые в Северную Америку из Европы, часто сопровождались целым набором невидимых "пассажиров". Среди них — семена сорняков, микроорганизмы и насекомые. Паразитические осы попали в число таких случайных переселенцев. Вероятность закрепления особенно высока, если дерево активно используется в ландшафтном озеленении.

На восточном побережье, где исторически активно высаживали европейские виды дубов, интродукции происходили чаще. На западе же их было меньше, что объясняет генетическое единообразие тамошних популяций.

Опасность инвазивных видов

Учёные отмечают, что каждое новое проникновение инвазивных видов влечёт долгосрочные последствия. Одни насекомые могут стать союзниками человека, подавляя вредителей. Другие — наоборот, нарушают естественные связи, ослабляют местные популяции и даже приводят к их исчезновению.

В случае с новыми паразитическими осами пока неизвестно, каким окажется итоговый эффект. Возможно, они помогут снизить численность дубовых галловых ос, которые иногда ослабляют деревья. Но не исключено и другое: новые виды займут чужую нишу, вытеснив коренные виды паразитов. Тогда экосистема утратит природное равновесие.

Что будет дальше

Теперь перед биологами стоит задача тщательно отслеживать численность и распространение новых насекомых. Генетические исследования дают представление о масштабах завоза и скорости адаптации, но для полноценной картины нужно долгосрочное наблюдение.

Если окажется, что новые осы несут угрозу биоразнообразию, придётся искать способы ограничить их распространение. Но такие меры крайне сложны: контролировать крошечных насекомых, уже закрепившихся в лесных массивах, почти невозможно.

Главный вопрос остаётся открытым: смогут ли новые паразиты встроиться в существующую экосистему, не разрушая её, или их появление станет началом очередного экологического дисбаланса.

Уточнения

Насеко́мые — класс беспозвоночных членистоногих животных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Рабочие специальности в цене: кто нужен российской экономике прямо сейчас
Утренний ритуал под новым углом: добавляю это в кофе и забываю о болезнях — вот что происходит
Бабье лето обмануло Британию: вот почему сентябрь не будет тёплым
Вселенная хранит тайну гигантской структуры: новое открытие меняет наше представление о космосе
Уход без уколов: кислородные процедуры, которые творят чудеса за 30 минут
Многодетная мать Оксана Самойлова слегла под капельницу перед 1 сентября
Виброплатформы стали трендом: вот как лучше всего использовать этот тренажёр
Красота или склад? Эти приёмы сделают любой стеллаж дизайнерским
Самый колючий панк древности: природа сделала динозавра с шипами круче, чем у рок-звезды
Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.