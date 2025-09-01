Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Малоротая макропинна — одно из самых загадочных созданий глубин, и её внешний облик сразу наводит на мысль о том, что природа способна создавать существа, больше похожие на фантастику, чем на реальность. Эта рыба известна своей необычной головой, которая словно выполнена из прозрачного купола, открывающего взору внутреннее устройство её тела. Благодаря такому «окну» она способна направлять трубчатые глаза вверх и наблюдать за тем, что происходит над ней в мраке океана.

Малоротая макропинна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малоротая макропинна

Стеклянная голова как эволюционное решение

Особенность макропинны в том, что её глаза не только вытянуты, но и заключены в полупрозрачную жидкостную оболочку. Этот «панорамный иллюминатор» помогает рыбе выслеживать добычу, а зелёный пигмент внутри глаз фильтрует солнечные лучи, которые с трудом пробиваются в толщу воды. В результате макропинна может гораздо лучше различать биолюминесцентные огни медуз и других организмов, привлекающих внимание в кромешной темноте.

Учёные выяснили, что прозрачная защита играет ещё одну важную роль — она оберегает глаза рыбы от ожогов жгучих клеток медуз, рядом с которыми та часто охотится. Именно эти щупальца, наполненные токсинами, становятся для неё источником пищи, ведь в зону их действия попадают мелкие рачки и прочие организмы.

Где обитает и чем питается

Малоротая макропинна встречается главным образом в северной части Тихого океана. Это редкий вид, и встретить его в живой природе удаётся нечасто. Её рацион в основном состоит из мелких животных, застревающих в щупальцах медуз. Рыба словно выжидает момент, чтобы воспользоваться чужим «уловом». Такой способ охоты позволяет ей экономить силы и избегать прямой конкуренции с более крупными хищниками.

Прозрачная голова даёт макропинне ещё одно преимущество — возможность поворачивать глаза вперёд, чтобы фокусироваться на жертве. Этот факт был подтверждён лишь в 2009 году, когда исследователи смогли впервые заснять живой экземпляр. До этого считалось, что её взгляд всегда направлен исключительно вверх.

История открытия

Впервые малоротая макропинна была описана в 1939 году, но на протяжении десятилетий учёные знали её только по мёртвым экземплярам, выловленным сетями. Их повреждения не позволяли понять, как именно устроена прозрачная часть головы. Лишь появление современных глубоководных камер дало возможность увидеть рыбу в её естественной среде. Этот прорыв изменил представления о биологии вида и доказал, что макропинна гораздо сложнее и удивительнее, чем предполагалось.

Секреты прозрачности в океане

Прозрачность как способ выживания — не редкость среди морских животных. Так, стеклянные кальмары и лягушки используют её, чтобы маскироваться от хищников и добычи. У макропинны эта стратегия доведена до крайности: прозрачной оказалась целая часть головы, что делает её уникальным примером эволюционного «инженерного» решения. Подобные особенности помогают выживать в суровых условиях океанских глубин, где света почти нет, а любая ошибка может стоить жизни.

Значение для науки

Изучение макропинны не только расширяет знания о разнообразии жизни в океане, но и помогает понять, как организмы приспосабливаются к экстремальным условиям. Рыба с «окнами в голове» стала для биологов настоящим символом того, насколько непредсказуема природа. Каждый новый факт о ней разрушает устоявшиеся представления о границах возможного.

Уточнения

Малоро́тая макропи́нна — вид глубоководных лучепёрых рыб, единственный представитель рода макропинн из семейства опистопроктовых.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
