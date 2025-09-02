Удаление когтей — прошлый век: современные способы защитить мебель и кошку

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки известны своей любовью точить когти — и чаще всего жертвами становятся мебель и обои. В такие моменты у хозяев порой появляется соблазн радикально решить проблему — удалить когти питомцу. Но подобная мысль опасна и абсолютно недопустима.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мяукающая кошка

Что такое онихэктомия

Процедура удаления когтей носит название онихэктомия. При ней убираются не только сами когти, но и конечные фаланги пальцев. По сути, это ампутация, которая сравнима с тем, как если бы человеку удалили кончики пальцев на руках и ногах.

Кошки относятся к пальцеходящим животным, то есть при ходьбе они опираются именно на пальцы. Лишение их фаланг нарушает нормальное движение, вызывает постоянный дискомфорт и фактически делает питомца инвалидом.

Чем опасна операция

Удаление когтей несёт серьёзные последствия:

• сильная боль в период заживления ран;

• изменения в походке и нагрузке на позвоночник;

• развитие хронических проблем с суставами и позвоночником;

• повышение уровня стресса и агрессивности из-за постоянного дискомфорта;

• невозможность для кошки полноценно защищаться или лазать.

По этой причине большинство ветеринаров отказываются проводить подобные операции.

Гуманная альтернатива

Сохранить мебель и при этом не причинять вред питомцу вполне реально. Существуют безопасные способы:

• когтеточки разных форм и размеров — от простых ковриков до комплексных игровых комплексов;

• специальные насадки-"колпачки" на когти, которые защищают мебель;

• регулярная стрижка когтей;

• спреи и накладки на мебель, которые отучают животное от нежеланных мест;

• привлечение внимания кошки к игрушкам и тренировка через поощрение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



