Запах детства по-собачьи: почему щенки благоухают молоком, а взрослые — псиной

Собаки любимы за преданность, характер и умение поднимать настроение, но многие хозяева сталкиваются с неприятной особенностью — специфическим "собачьим" запахом. Он выражен не у всех пород и зависит от целого ряда факторов, от физиологии до ухода.
Основной источник — сальные железы, выделяющие жир для защиты кожи и шерсти. Если за питомцем не ухаживать, этот жир начинает разлагаться под действием бактерий и грибков, и появляется резкий запах. Особенно он усиливается при сырости или после купания, если шерсть не успела полностью высохнуть.
Пол
Запах сильнее проявляется у кобелей.
Возраст
Щенки до определённого возраста могут пахнуть молоком матери. С 4 месяцев и до 2 лет запах становится ярче, а затем стабилизируется.
Сезон
В жару выделения сальных желез усиливаются. В сырую погоду или после купания влажная шерсть тоже источает более резкий запах.
Питание
Собаки, которых кормят натуральной пищей без правильно сбалансированного рациона, пахнут сильнее. Недостаток или избыток определённых веществ отражается и на состоянии кожи, и на запахе шерсти.
Порода
Некоторые собаки склонны к выраженному запаху больше других. Особенно это касается:
• охотничьих пород и собак-спасателей на воде;
• брахицефалов (собаки с короткой мордой);
• морщинистых пород, у которых запах задерживается в складках кожи;
• собак с густым подшёрстком.
Зато у басенджи, болонок, чихуахуа, такс, доберманов и пуделей запах практически отсутствует, что делает их удобнее для содержания в доме.
Чтобы шерсть питомца не источала неприятный аромат, важны регулярный уход и профилактика:
• мытьё с использованием специальных шампуней;
• тщательная просушка после купания;
• регулярное расчёсывание для удаления старой шерсти и жира;
• правильный рацион, богатый витаминами и сбалансированный по белкам и жиру;
• уход за складками кожи у пород, которым это особенно необходимо.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
