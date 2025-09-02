Запах детства по-собачьи: почему щенки благоухают молоком, а взрослые — псиной

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки любимы за преданность, характер и умение поднимать настроение, но многие хозяева сталкиваются с неприятной особенностью — специфическим "собачьим" запахом. Он выражен не у всех пород и зависит от целого ряда факторов, от физиологии до ухода.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Такса с крышкой от бутылки в зубах

Откуда берётся запах

Основной источник — сальные железы, выделяющие жир для защиты кожи и шерсти. Если за питомцем не ухаживать, этот жир начинает разлагаться под действием бактерий и грибков, и появляется резкий запах. Особенно он усиливается при сырости или после купания, если шерсть не успела полностью высохнуть.

Что влияет на интенсивность запаха

Пол

Запах сильнее проявляется у кобелей. Возраст

Щенки до определённого возраста могут пахнуть молоком матери. С 4 месяцев и до 2 лет запах становится ярче, а затем стабилизируется. Сезон

В жару выделения сальных желез усиливаются. В сырую погоду или после купания влажная шерсть тоже источает более резкий запах. Питание

Собаки, которых кормят натуральной пищей без правильно сбалансированного рациона, пахнут сильнее. Недостаток или избыток определённых веществ отражается и на состоянии кожи, и на запахе шерсти. Порода

Некоторые собаки склонны к выраженному запаху больше других. Особенно это касается:

• охотничьих пород и собак-спасателей на воде;

• брахицефалов (собаки с короткой мордой);

• морщинистых пород, у которых запах задерживается в складках кожи;

• собак с густым подшёрстком.

Зато у басенджи, болонок, чихуахуа, такс, доберманов и пуделей запах практически отсутствует, что делает их удобнее для содержания в доме.

Как уменьшить запах

Чтобы шерсть питомца не источала неприятный аромат, важны регулярный уход и профилактика:

• мытьё с использованием специальных шампуней;

• тщательная просушка после купания;

• регулярное расчёсывание для удаления старой шерсти и жира;

• правильный рацион, богатый витаминами и сбалансированный по белкам и жиру;

• уход за складками кожи у пород, которым это особенно необходимо.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



