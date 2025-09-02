Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красиво, но жить невозможно: стильные дизайнерские решения, которые добавляют проблем каждый день
Почему после 40 лет банан из друга превращается во врага: скрытая опасность в привычном фрукте
Разгадка тайны жизни: учёные нашли математический ключ, который открывает новые загадки
Пропустите этот шаг — и вместо сочных котлет получите сухие и безвкусные
Эта 12-минутная утренняя тренировка после 40 лет разовьёт больше силы, чем 45 минут в спортзале
BMW готовит революцию: водородные двигатели нового поколения выйдут в серию
6 тысяч за два дня: организаторы Интервидения ответили на слухи о найме массовки
Партия в подарок: Шаман преподнёс Мизулиной необычный сюрприз
Тайный побег из Голливуда: почему Орландо Блум резко меняет жизнь после расставания с Перри

Запах детства по-собачьи: почему щенки благоухают молоком, а взрослые — псиной

2:22
Зоосфера

Собаки любимы за преданность, характер и умение поднимать настроение, но многие хозяева сталкиваются с неприятной особенностью — специфическим "собачьим" запахом. Он выражен не у всех пород и зависит от целого ряда факторов, от физиологии до ухода.

Такса с крышкой от бутылки в зубах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Такса с крышкой от бутылки в зубах

Откуда берётся запах

Основной источник — сальные железы, выделяющие жир для защиты кожи и шерсти. Если за питомцем не ухаживать, этот жир начинает разлагаться под действием бактерий и грибков, и появляется резкий запах. Особенно он усиливается при сырости или после купания, если шерсть не успела полностью высохнуть.

Что влияет на интенсивность запаха

  1. Пол
    Запах сильнее проявляется у кобелей.

  2. Возраст
    Щенки до определённого возраста могут пахнуть молоком матери. С 4 месяцев и до 2 лет запах становится ярче, а затем стабилизируется.

  3. Сезон
    В жару выделения сальных желез усиливаются. В сырую погоду или после купания влажная шерсть тоже источает более резкий запах.

  4. Питание
    Собаки, которых кормят натуральной пищей без правильно сбалансированного рациона, пахнут сильнее. Недостаток или избыток определённых веществ отражается и на состоянии кожи, и на запахе шерсти.

  5. Порода
    Некоторые собаки склонны к выраженному запаху больше других. Особенно это касается:
    • охотничьих пород и собак-спасателей на воде;
    • брахицефалов (собаки с короткой мордой);
    • морщинистых пород, у которых запах задерживается в складках кожи;
    • собак с густым подшёрстком.

Зато у басенджи, болонок, чихуахуа, такс, доберманов и пуделей запах практически отсутствует, что делает их удобнее для содержания в доме.

Как уменьшить запах

Чтобы шерсть питомца не источала неприятный аромат, важны регулярный уход и профилактика:

• мытьё с использованием специальных шампуней;
• тщательная просушка после купания;
• регулярное расчёсывание для удаления старой шерсти и жира;
• правильный рацион, богатый витаминами и сбалансированный по белкам и жиру;
• уход за складками кожи у пород, которым это особенно необходимо.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
Последние материалы
Партия в подарок: Шаман преподнёс Мизулиной необычный сюрприз
Тайный побег из Голливуда: почему Орландо Блум резко меняет жизнь после расставания с Перри
Тотальная слежка за мигрантами: вот для чего создан сервис Амина
Зависимость от США не приговор: Индия нашла выход для фармацевтики
Осень — время решать судьбу урожая: грибки не простят бездействия
Парфюм или маска? Тайный язык запахов, который нельзя игнорировать
Девяносто процентов людей носят вирус, но только у немногих вырастают рога на коже
Город в Италии, где даже улицы выглядят как сцены из пьесы — от соборов до дворцов Скалигеров
Запах детства по-собачьи: почему щенки благоухают молоком, а взрослые — псиной
Картошка фри любит дисциплину: один неверный шаг — и хруст пропадает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.