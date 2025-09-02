Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева

Кошки бывают разными — пушистыми и гладкошёрстными, игривыми и спокойными. Но для многих хозяев главным критерием становится вовсе не характер питомца, а количество шерсти в доме. Не каждый готов мириться с тем, что ковры, диваны и одежда будут постоянно "украшены" мягким ворсом. Именно поэтому всё больше внимания уделяется породам, которые практически не линяют.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ бенгальская кошка

Сфинксы

Первыми в списке оказываются сфинксы — пожалуй, самые известные бесшёрстные кошки. У некоторых представителей породы на коже есть лёгкий пушок, но он практически незаметен. Отсутствие шерсти требует особого ухода: регулярные купания и поддержание тепла, ведь сфинксы быстро мёрзнут.

Сиамские кошки

Сиамы давно завоевали популярность благодаря изящному телосложению и выразительным голубым глазам. Их шерсть очень короткая и плотная, поэтому линька выражена минимально. При этом уход за ними несложен: достаточно периодически вычёсывать кошку мягкой щёткой.

Бирманские кошки

Бирманцы ценятся не только за красоту, но и за дружелюбный характер. Они охотно идут на руки и любят общение с хозяином. Их шерсть хоть и средняя по длине, но структура такова, что линька выражена слабее, чем у многих других длинношёрстных пород.

Бенгальские кошки

Эта порода внешне напоминает маленького леопарда или тигра. Короткая шерсть делает уход лёгким, а линька остаётся почти незаметной. Однако важно учитывать, что бенгалы энергичны, требуют много внимания и предрасположены к сердечным заболеваниям — об этом нужно помнить при выборе питомца.

Бомбейские кошки

Эти животные выделяются глянцевой чёрной шерстью и яркими жёлтыми глазами. Шерсть у них короткая, что значительно снижает количество выпадающего волоса. При этом бомбейцы славятся спокойным характером и тягой к человеку, становясь настоящими домашними компаньонами.

