Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице

Многие владельцы кошек уверены, что мясо птицы — лучший вариант для натурального питания питомца. Оно доступно по цене, кажется полезным и часто используется в готовых кормах. Но ветеринары предупреждают: не всё так просто, и курица может быть небезопасна для кошек.
Даже небольшие куриные косточки могут представлять серьёзную угрозу. Они крошатся на острые осколки, которые легко повреждают пищевод, желудок или кишечник. Для кошек с их миниатюрной челюстью это особенно опасно. Последствия могут быть самыми тяжёлыми, вплоть до летального исхода.
Многие думают, что кошке можно давать варёную кожу от курицы. Но именно в ней содержится чрезмерное количество жира. Употребление такого продукта перегружает печень и поджелудочную железу, вызывает расстройства пищеварения и повышает риск панкреатита.
Даже куриное филе, которое считается диетическим, не всегда безопасно. У некоторых животных возникает аллергическая реакция на этот продукт. Она проявляется зудом, выпадением шерсти, проблемами с кожей или нарушениями работы ЖКТ.
Поэтому курица не может быть универсальной и "идеальной" основой рациона для всех кошек.
Если вы сторонник натурального питания, стоит рассмотреть другие виды мяса:
При этом важно помнить: рацион кошки должен быть сбалансированным и включать не только мясо, но и необходимые витамины и минералы.
Курица — далеко не всегда безопасный продукт для кошек. Опасные кости, жирная кожа и возможная аллергия делают её не лучшим выбором в качестве основного источника питания. Подбирать рацион лучше вместе с ветеринаром, учитывая возраст, здоровье и особенности питомца.
Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на - область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.
