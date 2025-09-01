Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице

Многие владельцы кошек уверены, что мясо птицы — лучший вариант для натурального питания питомца. Оно доступно по цене, кажется полезным и часто используется в готовых кормах. Но ветеринары предупреждают: не всё так просто, и курица может быть небезопасна для кошек.

Почему курица не всегда полезна для кошек

Опасные кости

Даже небольшие куриные косточки могут представлять серьёзную угрозу. Они крошатся на острые осколки, которые легко повреждают пищевод, желудок или кишечник. Для кошек с их миниатюрной челюстью это особенно опасно. Последствия могут быть самыми тяжёлыми, вплоть до летального исхода.

Жирная кожа

Многие думают, что кошке можно давать варёную кожу от курицы. Но именно в ней содержится чрезмерное количество жира. Употребление такого продукта перегружает печень и поджелудочную железу, вызывает расстройства пищеварения и повышает риск панкреатита.

Аллергия на курицу

Даже куриное филе, которое считается диетическим, не всегда безопасно. У некоторых животных возникает аллергическая реакция на этот продукт. Она проявляется зудом, выпадением шерсти, проблемами с кожей или нарушениями работы ЖКТ.

Поэтому курица не может быть универсальной и "идеальной" основой рациона для всех кошек.

Чем заменить

Если вы сторонник натурального питания, стоит рассмотреть другие виды мяса:

индейку — менее жирную и реже вызывающую аллергию;

кролика — диетическое мясо, подходящее даже чувствительным животным;

говядину — источник белка и железа, но в отварном виде и небольших порциях.

При этом важно помнить: рацион кошки должен быть сбалансированным и включать не только мясо, но и необходимые витамины и минералы.

Курица — далеко не всегда безопасный продукт для кошек. Опасные кости, жирная кожа и возможная аллергия делают её не лучшим выбором в качестве основного источника питания. Подбирать рацион лучше вместе с ветеринаром, учитывая возраст, здоровье и особенности питомца.

