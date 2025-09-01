Всё, что вы знали о реакции собак на музыку, оказалось полной ложью — вот что выяснилось

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:49
Зоосфера

Многие владельцы собак замечали: стоит включить музыку, и питомец начинает подвывать. Долгое время считалось, что таким образом животное выражает раздражение. Однако исследования показали: всё гораздо интереснее.

Собака лает дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака лает дома

Как собаки воспринимают музыку

Учёные пришли к выводу, что подвывание вовсе не является признаком недовольства. Напротив, часто это своеобразное "подпевание". Если собака реагирует на мелодию голосом, можно предположить, что она разделяет вкусы хозяина и ей действительно нравится услышанное.

Слух собак значительно острее человеческого. Они улавливают звуки, недоступные нам, и особенно чувствительны к тональности и громкости. Поэтому музыка для них воспринимается иначе, чем для человека.

Когда подвывание — норма

Если пес спокойно сидит рядом и "поёт" вместе с музыкой, значит, он чувствует себя комфортно. В этот момент животное не испытывает стресса, а наоборот — вовлекается в процесс. Такое поведение можно рассматривать как эмоциональный отклик и даже проявление радости.

Когда стоит насторожиться

Иногда реакция бывает другой. Если собака начинает скулить, пытается спрятаться или уходит в другую комнату, скорее всего, причина в громкости или неприятных для неё частотах. В такой ситуации музыку лучше выключить или сделать тише.

Подвывание под музыку — не всегда сигнал тревоги. Чаще всего это способ "поддержать" хозяина и поучаствовать в общем процессе. Главное — следить за поведением питомца: если он выглядит спокойным, значит, музыка ему по душе, а если демонстрирует беспокойство, стоит снизить громкость.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
