Зоомагазины вам этого не расскажут: как сделать идеальный совок для лотка быстро и за ноль рублей

Совок для уборки кошачьего туалета — вещь, без которой не обойтись ни одному владельцу пушистого питомца. Этот предмет используется ежедневно, поэтому его можно смело отнести к числу самых необходимых аксессуаров. Но вовсе не обязательно тратить деньги на покупку — простой и удобный совочек легко сделать своими руками.
Для самодельного совка понадобится минимум материалов: пластиковая бутылка и ножницы с острыми концами.
Возьмите чистую бутылку подходящего размера (лучше всего литровую или полуторалитровую).
Отрежьте дно, придав изделию форму совка.
Сформируйте "ручку" из верхней части бутылки, чтобы было удобно держать.
Главное — соблюдать осторожность. Пластик скользкий, и ножницы могут легко сорваться, поэтому лучше работать медленно и внимательно.
Такой совок, несмотря на простоту, вполне справляется с задачей и прослужит долго.
Даже при регулярной уборке неприятный запах из кошачьего лотка может доставлять неудобства. Решить проблему поможет простой трюк: достаточно добавить в наполнитель немного сухих листьев зелёного чая.
Чай эффективно поглощает запахи и предотвращает их распространение по квартире. Это экологичный и безопасный способ, который не требует дополнительных затрат.
Сделать полезный аксессуар для ухода за кошкой можно из самых простых материалов. Такой совочек и натуральный лайфхак с зелёным чаем помогут содержать туалет питомца в чистоте и избавят дом от лишних запахов.
Кошачий лоток - лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.
