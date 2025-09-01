Зоомагазины вам этого не расскажут: как сделать идеальный совок для лотка быстро и за ноль рублей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Совок для уборки кошачьего туалета — вещь, без которой не обойтись ни одному владельцу пушистого питомца. Этот предмет используется ежедневно, поэтому его можно смело отнести к числу самых необходимых аксессуаров. Но вовсе не обязательно тратить деньги на покупку — простой и удобный совочек легко сделать своими руками.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Как сделать совок из пластиковой бутылки

Для самодельного совка понадобится минимум материалов: пластиковая бутылка и ножницы с острыми концами.

  1. Возьмите чистую бутылку подходящего размера (лучше всего литровую или полуторалитровую).

  2. Отрежьте дно, придав изделию форму совка.

  3. Сформируйте "ручку" из верхней части бутылки, чтобы было удобно держать.

Главное — соблюдать осторожность. Пластик скользкий, и ножницы могут легко сорваться, поэтому лучше работать медленно и внимательно.

Такой совок, несмотря на простоту, вполне справляется с задачей и прослужит долго.

Лайфхак для устранения запаха

Даже при регулярной уборке неприятный запах из кошачьего лотка может доставлять неудобства. Решить проблему поможет простой трюк: достаточно добавить в наполнитель немного сухих листьев зелёного чая.

Чай эффективно поглощает запахи и предотвращает их распространение по квартире. Это экологичный и безопасный способ, который не требует дополнительных затрат.

Почему стоит попробовать

  • Экономия — не нужно покупать отдельный аксессуар.
  • Простота — изготовление займёт всего несколько минут.
  • Удобство — совок легко моется и при необходимости его можно быстро заменить на новый.
  • Дополнительный бонус — натуральное устранение запаха с помощью зелёного чая.

Сделать полезный аксессуар для ухода за кошкой можно из самых простых материалов. Такой совочек и натуральный лайфхак с зелёным чаем помогут содержать туалет питомца в чистоте и избавят дом от лишних запахов.

Уточнения

Кошачий лоток - лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
