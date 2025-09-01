Зоомагазины вам этого не расскажут: как сделать идеальный совок для лотка быстро и за ноль рублей

Зоосфера

Совок для уборки кошачьего туалета — вещь, без которой не обойтись ни одному владельцу пушистого питомца. Этот предмет используется ежедневно, поэтому его можно смело отнести к числу самых необходимых аксессуаров. Но вовсе не обязательно тратить деньги на покупку — простой и удобный совочек легко сделать своими руками.

Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в лотке

Как сделать совок из пластиковой бутылки

Для самодельного совка понадобится минимум материалов: пластиковая бутылка и ножницы с острыми концами.

Возьмите чистую бутылку подходящего размера (лучше всего литровую или полуторалитровую). Отрежьте дно, придав изделию форму совка. Сформируйте "ручку" из верхней части бутылки, чтобы было удобно держать.

Главное — соблюдать осторожность. Пластик скользкий, и ножницы могут легко сорваться, поэтому лучше работать медленно и внимательно.

Такой совок, несмотря на простоту, вполне справляется с задачей и прослужит долго.

Лайфхак для устранения запаха

Даже при регулярной уборке неприятный запах из кошачьего лотка может доставлять неудобства. Решить проблему поможет простой трюк: достаточно добавить в наполнитель немного сухих листьев зелёного чая.

Чай эффективно поглощает запахи и предотвращает их распространение по квартире. Это экологичный и безопасный способ, который не требует дополнительных затрат.

Почему стоит попробовать

Экономия — не нужно покупать отдельный аксессуар.

Простота — изготовление займёт всего несколько минут.

Удобство — совок легко моется и при необходимости его можно быстро заменить на новый.

Дополнительный бонус — натуральное устранение запаха с помощью зелёного чая.

Сделать полезный аксессуар для ухода за кошкой можно из самых простых материалов. Такой совочек и натуральный лайфхак с зелёным чаем помогут содержать туалет питомца в чистоте и избавят дом от лишних запахов.

Уточнения

Кошачий лоток - лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

