Каждый лишний килограмм — это минус год жизни: жестокая правда о последствиях кошачьего ожирения

Ожирение у кошек — одна из самых распространённых проблем здоровья, и она нередко остаётся незамеченной на ранних стадиях. Владельцы, ежедневно видя своего питомца, не всегда способны вовремя уловить изменения в его внешности и поведении. Однако есть несколько характерных признаков, которые помогают понять, что у любимца появились лишние килограммы.

1. Снижение активности

Если раньше кошка с лёгкостью запрыгивала на шкафы, часами гоняла мячик или охотилась за игрушкой, а теперь предпочитает проводить большую часть времени на диване, это тревожный сигнал.

Падение активности может быть связано с тем, что лишний вес вызывает одышку или дискомфорт в суставах. Животное становится вялым, меньше двигается и реже проявляет интерес к играм.

2. Внешние изменения

У здоровой кошки хорошо прощупываются рёбра и позвоночник, заметна подтянутая талия, а мускулатура достаточно плотная.

При ожирении эти ориентиры становятся всё менее ощутимыми. Живот начинает свисать, формируются жировые складки, силуэт сглаживается. Чем сложнее нащупать кости под слоем жира, тем выше степень ожирения.

3. Повышенный аппетит

Лишний вес часто сопровождается изменением пищевых привычек. Если питомец стал требовать корм чаще, чем раньше, жадно съедает порцию и тут же просит добавки, это может указывать на растяжение желудка и нарушение чувства насыщения.

Такое поведение не стоит игнорировать: увеличение аппетита в сочетании с другими признаками — прямой сигнал о возможном ожирении.

Что делать владельцу

Сравнивайте нынешнее состояние питомца с его прежними привычками и формой тела.

Обратите внимание на количество еды и калорийность рациона.

Увеличьте физическую активность: больше игр и подвижных занятий.

При малейших сомнениях обратитесь к ветеринару — специалист поможет определить степень ожирения и составить план похудения.

Ожирение у кошки развивается постепенно, но внимательный хозяин может заметить первые звоночки — снижение активности, изменения во внешности и повышенный аппетит. Своевременные меры помогут избежать серьёзных проблем со здоровьем и продлить жизнь любимцу.

