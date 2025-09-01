Зоомагазины в ярости: как собрать для кота развлекательный центр из того, что есть под рукой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Игрушки для кошек — важный элемент их жизни. Они помогают питомцам оставаться активными, поддерживать физическую форму и удовлетворять охотничьи инстинкты. Но далеко не всегда есть желание тратить большие суммы на покупки в зоомагазине. К счастью, многие игрушки можно сделать самостоятельно — быстро, просто и без особых затрат.

Кошачий уголок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошачий уголок

Головоломка из контейнера

Для такой игрушки понадобится широкий пищевой контейнер или коробка с невысокими бортиками. В крышке делаются отверстия такого размера, чтобы кошка могла без труда просунуть лапу.

Внутрь складывают шуршащие и катающиеся предметы: мячики, крышки от пластиковых бутылок, погремушки. Главное — выбирать безопасные элементы, которые питомец не сможет проглотить.

Кошка будет пытаться вытащить "добычу" через отверстия, тем самым развивая ловкость и занимаясь увлекательной игрой.

Лабиринт из труб

Интересное развлечение можно создать с помощью четырёх уголков от водопроводных труб. Соедините их между собой, чтобы получилась замкнутая система.

Внутрь поместите несколько "шариков-погремушек". Отлично подойдут пластиковые капсулы от "Киндер-сюрприза", наполненные крупой или бусинами.

В трубах нужно вырезать небольшие отверстия, через которые кошка сможет трогать шарики лапой. Важно тщательно обработать края, чтобы питомец не поранился.

Удочка для игр

Чтобы избежать случайных царапин во время игры с котом, можно сделать простую удочку. Для этого подойдёт деревянная или пластиковая палочка длиной около 50 см, прочная верёвка или тесьма и приманка.

В роли приманки можно использовать:

  • кусочек ткани, завязанный узлом;
  • винную пробку с ленточками;
  • мягкую игрушку из фетра или шерсти, украшенную перьями;
  • маленький носочек, набитый обрезками ткани.

Такая удочка станет отличным способом поиграть с питомцем, не рискуя собственными руками.

Почему это важно

Игрушки помогают кошкам реализовать их охотничьи инстинкты, снимать стресс и бороться со скукой. При этом самодельные развлечения не уступают магазинным по эффективности, а процесс их изготовления может стать приятным занятием и для владельца.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
