Зоомагазины в ярости: как собрать для кота развлекательный центр из того, что есть под рукой

Игрушки для кошек — важный элемент их жизни. Они помогают питомцам оставаться активными, поддерживать физическую форму и удовлетворять охотничьи инстинкты. Но далеко не всегда есть желание тратить большие суммы на покупки в зоомагазине. К счастью, многие игрушки можно сделать самостоятельно — быстро, просто и без особых затрат.
Для такой игрушки понадобится широкий пищевой контейнер или коробка с невысокими бортиками. В крышке делаются отверстия такого размера, чтобы кошка могла без труда просунуть лапу.
Внутрь складывают шуршащие и катающиеся предметы: мячики, крышки от пластиковых бутылок, погремушки. Главное — выбирать безопасные элементы, которые питомец не сможет проглотить.
Кошка будет пытаться вытащить "добычу" через отверстия, тем самым развивая ловкость и занимаясь увлекательной игрой.
Интересное развлечение можно создать с помощью четырёх уголков от водопроводных труб. Соедините их между собой, чтобы получилась замкнутая система.
Внутрь поместите несколько "шариков-погремушек". Отлично подойдут пластиковые капсулы от "Киндер-сюрприза", наполненные крупой или бусинами.
В трубах нужно вырезать небольшие отверстия, через которые кошка сможет трогать шарики лапой. Важно тщательно обработать края, чтобы питомец не поранился.
Чтобы избежать случайных царапин во время игры с котом, можно сделать простую удочку. Для этого подойдёт деревянная или пластиковая палочка длиной около 50 см, прочная верёвка или тесьма и приманка.
В роли приманки можно использовать:
Такая удочка станет отличным способом поиграть с питомцем, не рискуя собственными руками.
Игрушки помогают кошкам реализовать их охотничьи инстинкты, снимать стресс и бороться со скукой. При этом самодельные развлечения не уступают магазинным по эффективности, а процесс их изготовления может стать приятным занятием и для владельца.
