Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет долгоживущих генераторов раскрыт: одна замена — и 300 тысяч без поломок
Натуральный уход за кожей с акне: безопасные и рабочие рецепты
Устойчивость и сила начинаются с ног — какую обувь выбрать для безопасных тренировок
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
Не дайте себя обмануть: этот признак на арбузе гарантирует его спелость и сладкий вкус
Домашний кетчуп, который уделает магазинный: рецепт на зиму
Светлячки попали в плен: пауки начали использовать их как живые фонари
Перестаньте переплачивать: как чистить сантехнику за 5 рублей вместо 500
Древнее послание: перуанская находка рассказывает о нехватке ресурсов

Сегодня рычит, завтра вцепится в руку: почему пищевую агрессию нельзя игнорировать ни дня

2:27
Зоосфера

Многие владельцы замечают, что их собака начинает рычать во время еды. Для одних это кажется безобидным проявлением характера, для других — поводом для беспокойства, ведь агрессия у миски может представлять угрозу и для человека, и для других животных в доме. Чтобы правильно реагировать на такую ситуацию, нужно сначала понять её причины.

Собака отворачивается от миски с едой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака отворачивается от миски с едой

Почему собака рычит во время еды

Опыт борьбы за корм

Часто агрессию у миски демонстрируют животные, которые ранее жили на улице или в приюте. Там им приходилось конкурировать за еду с другими собаками. Привычка защищать миску закрепляется как инстинкт, даже когда опасность уже не актуальна.

В этом случае рычание постепенно сходит на нет, если собака чувствует себя в безопасности и понимает, что еда всегда доступна. Главное — терпение хозяина и спокойное отношение к процессу кормления.

Ошибки заводчиков

Иногда склонность к агрессии формируется ещё в щенячьем возрасте. Если заводчик не следит за тем, как щенки дерутся за еду, эта привычка закрепляется и переносится в новую семью. Обычно со временем такое поведение сглаживается, если щенку показать, что его миска в безопасности.

Доминирование

Более сложная ситуация — когда собака рычит из-за стремления доминировать. Такое поведение возникает, если питомцу позволяли слишком много и он перестал воспринимать владельца как лидера. Здесь речь идёт не о страхе потерять еду, а о демонстрации "главенства".

Исправить это значительно сложнее: потребуется системная работа, а иногда и помощь кинолога.

Как действовать владельцу

  • Никогда не забирайте миску силой — это только усилит агрессию.
  • Кормите собаку в спокойной обстановке, без лишних раздражителей.
  • Старайтесь формировать у питомца положительные ассоциации: например, добавляйте лакомство в миску, пока он ест, чтобы он воспринимал ваше приближение как что-то хорошее.
  • Если проблема связана с доминированием, лучше обратиться к специалисту по поведению собак.

Рычание у миски — это не всегда признак "плохого характера". Чаще всего это следствие прошлого опыта или ошибок в воспитании. Со временем и правильным подходом многие собаки учатся спокойно относиться к процессу кормления.

Уточнения

Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Больше не магия: пассажир случайно узнал, как делают фигурки из полотенец на круизных лайнерах
Растительные клетки — альтернатива химии в уходе за кожей
Сигнал есть, удержания — нет: как понять, что ручник уже не на вашей стороне
Я не машина: что заставило Синнера занервничать? Подробности матча против Шаповалова
Сегодня в технологическом институте начались конкурсные экзамены. Без конкурса будут приняты 166 сибиряков… — писала газета Русское Слово 1 сентября 1908 года
Венеция в шоке: Метод исключения Пак Чхан Ука – корейский триллер покорил критиков
Посудомоечная машина плохо работает? Перед тем как вызвать мастера по ремонту, выполните это
Ксения Собчак об Ивлеевой после вечеринки: она отсекает себя от прошлой жизни
Учёба ещё не началась, а нервы уже сдали: родители соревнуются в стрессоустойчивости
Солнечная бомба замедленного действия: область 4197 как тикающий механизм — катастрофа неизбежна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.