Даже самый добрый пёс может вцепиться в лицо: 10 невинных детских действий, вызывающих агрессию

2:30
Зоосфера

Совместное взросление ребенка и собаки — это удивительный опыт, который приносит радость и пользу обеим сторонам. Но важно помнить: безопасность всегда должна быть на первом месте. Даже самая дружелюбная собака способна укусить, если почувствует угрозу или дискомфорт.

Собака с новорожденным
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака с новорожденным

Первый шаг — обучение ребенка

Перед тем как завести щенка, объясните малышу правила общения с животным. Ребенок должен понимать, что собака — это не игрушка, а живое существо с собственными потребностями и границами.

Чего нельзя делать ребенку по отношению к собаке

  1. Подносить лицо близко к морде, обнимать и целовать.

  2. Кричать, размахивать руками или бегать рядом.

  3. Будить питомца во время сна.

  4. Хватать за уши, хвост или садиться верхом.

  5. Совать руки в пасть.

  6. Отбирать игрушки или кости.

  7. Лезть к миске во время еды.

  8. Кидать предметы в собаку.

  9. Удерживать силой, нависать или пристально смотреть в глаза.

  10. Хлопать по спине, пинать или бить.

Подобные действия могут спровоцировать у животного стресс или защитную реакцию, которая обернется укусом или царапинами.

Как правильно вести себя с собакой

  • Подходить спокойно, без резких движений.
  • Говорить тихим, ровным голосом.
  • Садиться к питомцу боком, а не лицом.
  • Гладить по бокам, шее или за ушами.
  • Давать собаке возможность уйти, если она этого хочет.
  • Вовлекать ребенка в кормление под присмотром взрослых.
  • Играть только в спокойные и безопасные игры.

Роль родителей

Взрослый должен всегда контролировать контакт ребенка и собаки. Это поможет вовремя остановить ситуацию, если животное устало, напугано или раздражено. Научите ребенка распознавать сигналы, когда питомца лучше оставить в покое: облизывание носа, отведенная в сторону голова, прижатые уши, оскал.

Полезно обратиться к специалисту по поведению собак. Он поможет наладить процесс социализации и подскажет, как безопасно выстроить отношения между ребенком и питомцем.

Главное правило

Никогда не оставляйте маленького ребенка наедине с собакой. Даже если питомец кажется самым ласковым и добрым, укус остаётся его естественной реакцией на стресс или угрозу.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
