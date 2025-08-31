Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный апгрейд рубашки: всего 2 слоя ткани, а эффект — как с обложки журнала
Компании больше не ценят вашу преданность — вот что они делают за вашей спиной
5 семейных автомобилей, которые почти не ломаются: эксперты назвали фаворитов
Масло после жарки: почему нельзя выливать в раковину и как правильно избавиться от него
Кто после Булановой? Зумеры млеют от нового кумира среди звёзд 90-х
Учёные объяснили тайну волн, пугающих моряков веками
Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома
Тихая охота громко напоминает о себе: неожиданный враг маскируется под съедобный трофей
Зола, сода и перец: кулинарный набор или смертельная ловушка для вредителей

Кошачья морда — это открытая книга: новая шкала поможет расшифровать её тайный язык боли

3:04
Зоосфера

Кошки не умеют жаловаться словами, поэтому владельцам приходится наблюдать за их поведением и внешним видом, чтобы понять, всё ли в порядке с питомцем. Одним из способов оценки состояния кошки учёные называют мимику — по выражению мордочки можно определить не только настроение, но и наличие боли.

Подозрительный взгляд кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подозрительный взгляд кошки

Как появилась шкала оценки состояния кошек

Канадские исследователи провели масштабное исследование, в ходе которого ветеринары и специалисты по поведению животных разработали систему, позволяющую оценивать болевой порог питомцев. Она получила название "шкала кошачьей мимики" и уже доказала свою эффективность на практике.

Главная идея метода проста: выражение морды животного напрямую связано с его самочувствием. Наблюдая за определёнными деталями, можно понять, испытывает ли кошка боль и насколько она выражена.

Детали исследования

Учёные пригласили добровольцев и разделили их на три группы:

  • владельцы кошек;
  • студенты;
  • ветеринары.

Каждой группе показывали фотографии животных до и после медицинских процедур. Участники должны были оценить состояние питомцев, обращая внимание на характерные признаки: положение головы, ушей, усов, напряжение морды и глаз.

Такой подход позволил выявить чёткие закономерности, которые легли в основу шкалы.

Как работают "баллы"

При нормальном состоянии усы кошки остаются расслабленными и немного опущенными вниз. Если же они выпрямлены и направлены вперёд, это уже сигнал неблагополучия. Подобное выражение соответствует двум баллам по шкале.

Считается, что при общей сумме свыше трёх баллов есть серьёзный повод обратиться к ветеринару. Таким образом, система позволяет владельцам без специальных знаний вовремя заметить тревожные изменения в поведении и внешности питомца.

Зачем это нужно владельцам

Большинство кошек склонны скрывать недомогание. В природе это помогает им выжить, ведь слабость делает животное уязвимым. Но для хозяев такое поведение становится проблемой: болезнь может прогрессировать, а внешне кошка будет казаться бодрой и спокойной.

Наблюдение за мимикой — простой и доступный способ вовремя уловить первые сигналы. Даже если у человека нет опыта общения с животными или медицинских знаний, он сможет заметить изменения и показать питомца специалисту.

Перспективы применения

Сегодня шкала активно внедряется в ветеринарную практику. Но особенно ценна она для обычных владельцев. С её помощью можно быстро сориентироваться, когда стоит обратить внимание на изменения в поведении, а когда нужно срочно ехать в клинику.

Такой инструмент повышает качество жизни домашних кошек: болезни обнаруживаются раньше, лечение начинается своевременно, а значит, и шансов на выздоровление становится больше.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Компании больше не ценят вашу преданность — вот что они делают за вашей спиной
5 семейных автомобилей, которые почти не ломаются: эксперты назвали фаворитов
Масло после жарки: почему нельзя выливать в раковину и как правильно избавиться от него
Кто после Булановой? Зумеры млеют от нового кумира среди звёзд 90-х
Учёные объяснили тайну волн, пугающих моряков веками
Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома
Тихая охота громко напоминает о себе: неожиданный враг маскируется под съедобный трофей
Зола, сода и перец: кулинарный набор или смертельная ловушка для вредителей
Кастеллаццо в трауре: 33-летний лидер и капитан Франческо Чимино проиграл битву с судьбой
Дряхлый старик: прозвучал жёсткий вердикт Баскову от коллеги по сцене
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.