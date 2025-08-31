Кошачья морда — это открытая книга: новая шкала поможет расшифровать её тайный язык боли

Кошки не умеют жаловаться словами, поэтому владельцам приходится наблюдать за их поведением и внешним видом, чтобы понять, всё ли в порядке с питомцем. Одним из способов оценки состояния кошки учёные называют мимику — по выражению мордочки можно определить не только настроение, но и наличие боли.

Подозрительный взгляд кошки

Как появилась шкала оценки состояния кошек

Канадские исследователи провели масштабное исследование, в ходе которого ветеринары и специалисты по поведению животных разработали систему, позволяющую оценивать болевой порог питомцев. Она получила название "шкала кошачьей мимики" и уже доказала свою эффективность на практике.

Главная идея метода проста: выражение морды животного напрямую связано с его самочувствием. Наблюдая за определёнными деталями, можно понять, испытывает ли кошка боль и насколько она выражена.

Детали исследования

Учёные пригласили добровольцев и разделили их на три группы:

владельцы кошек;

студенты;

ветеринары.

Каждой группе показывали фотографии животных до и после медицинских процедур. Участники должны были оценить состояние питомцев, обращая внимание на характерные признаки: положение головы, ушей, усов, напряжение морды и глаз.

Такой подход позволил выявить чёткие закономерности, которые легли в основу шкалы.

Как работают "баллы"

При нормальном состоянии усы кошки остаются расслабленными и немного опущенными вниз. Если же они выпрямлены и направлены вперёд, это уже сигнал неблагополучия. Подобное выражение соответствует двум баллам по шкале.

Считается, что при общей сумме свыше трёх баллов есть серьёзный повод обратиться к ветеринару. Таким образом, система позволяет владельцам без специальных знаний вовремя заметить тревожные изменения в поведении и внешности питомца.

Зачем это нужно владельцам

Большинство кошек склонны скрывать недомогание. В природе это помогает им выжить, ведь слабость делает животное уязвимым. Но для хозяев такое поведение становится проблемой: болезнь может прогрессировать, а внешне кошка будет казаться бодрой и спокойной.

Наблюдение за мимикой — простой и доступный способ вовремя уловить первые сигналы. Даже если у человека нет опыта общения с животными или медицинских знаний, он сможет заметить изменения и показать питомца специалисту.

Перспективы применения

Сегодня шкала активно внедряется в ветеринарную практику. Но особенно ценна она для обычных владельцев. С её помощью можно быстро сориентироваться, когда стоит обратить внимание на изменения в поведении, а когда нужно срочно ехать в клинику.

Такой инструмент повышает качество жизни домашних кошек: болезни обнаруживаются раньше, лечение начинается своевременно, а значит, и шансов на выздоровление становится больше.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

