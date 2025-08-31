Миф о гипоаллергенных кошках рухнул: почему лысый питомец может быть опаснее самого пушистого

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:03
Зоосфера

Большинство людей, столкнувшихся с аллергией на кошек, уверены: главная причина — шерсть. Поэтому логично кажется, что породы без неё безопасны. Однако это лишь миф, который прочно укоренился благодаря рекламе и работе заводчиков лысых кошек. На самом деле врачи уверяют: реакцию может вызвать любое животное, даже если у него нет привычного шерстяного покрова.

Девушка с кошкой породы Сфинкс
Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Девушка с кошкой породы Сфинкс

Почему миф о "безопасных" кошках так популярен

Распространено мнение, что аллерген содержится только в шерсти. Именно поэтому многие верят: стоит завести сфинкса или другую бесшёрстную породу — и проблема решена. На практике всё иначе. Аллергия проявляется не из-за длины или густоты шерсти. Организм человека реагирует на белки, содержащиеся в выделениях животного.

Что на самом деле вызывает аллергию

Ключевым аллергеном считается белок Fel d 1. Он содержится в слюне, кожных выделениях и даже в моче кошек. Когда питомец умывается, частицы слюны остаются на коже или шерсти, а затем попадают в воздух и оседают на поверхностях. Именно это становится причиной чихания, кашля, зуда и других характерных симптомов.

То есть даже отсутствие шерсти не спасает. Более того, контакт с кожей у лысых пород более тесный, а значит, риск реакции может оказаться выше.

Почему сфинксы не менее опасны

У сфинксов нет густого покрова, но их кожа активно выделяет секрет. Чаще всего хозяева замечают, что такие животные быстрее пачкаются и требуют регулярного ухода. Вещество, которое выделяется с кожей, может быть мощным аллергеном. А так как сфинксы любят ласку и постоянный физический контакт, человек-аллергик получает ещё больше шансов на встречу с раздражителем.

Кроме того, кошки любого типа любят тереться о мебель и вещи, оставляя на них следы слюны и кожных выделений. Это делает квартиру буквально насыщенной аллергенами.

Почему ни одна кошка не является гипоаллергенной

Ветеринары подчёркивают: животного, которое полностью безопасно для аллергиков, не существует. Разные породы выделяют разное количество аллергенов, но полностью исключить их невозможно. Даже те, кого называют "гипоаллергенными" (например, сибирские кошки), всё равно способны вызывать реакцию. Просто у одних людей симптомы проявляются сильнее, у других — слабее.

Как уменьшить риск проявления симптомов

Если в семье есть аллергик, но желание завести кошку велико, врачи советуют заранее проверить реакцию на конкретное животное. Можно несколько раз провести время рядом с питомцем у заводчика и проследить за самочувствием.

Чтобы снизить концентрацию аллергенов в доме, рекомендуется:

  1. Чаще проводить влажную уборку.

  2. Использовать воздухоочиститель с HEPA-фильтром.

  3. Мыть лапы и кожу кошки после прогулок или игр.

  4. Ограничить доступ животного в спальню.

  5. Стирать покрывала, коврики и игрушки, с которыми контактирует питомец.

Такие меры помогают смягчить проявления, но полностью проблему не решают.

Почему важно знать правду

Ошибочное убеждение о "безопасности" лысых кошек может дорого обойтись аллергикам. Человек, надеясь избежать проблем, заводит питомца, а затем вынужден искать новый дом для животного из-за ухудшения здоровья. Чтобы этого не произошло, важно заранее понимать риски и подходить к выбору осознанно.

Медики подчёркивают: аллергия на кошек связана не с длиной шерсти, а с особенностями организма и наличием определённых белков у животных. Поэтому сфинкс ничуть не безопаснее пушистого мейн-куна или британца.

Уточнения

Канадский сфинкс - одна из нескольких бесшерстных пород кошек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
