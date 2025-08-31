Забудьте про градусник: кошачьи уши — самый точный индикатор здоровья, о котором не догадываются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:23
Зоосфера

Повышение температуры у кошки — тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание каждому владельцу. Зачастую хозяева замечают неладное не по градуснику, а по простым признакам: горячие уши и нос животного могут указывать на то, что питомец чувствует недомогание. Именно поэтому важно знать, как правильно осмотреть ушную раковину и какие детали могут подсказать о проблемах со здоровьем.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Как понять, что у кошки жар

Кошки относятся к теплокровным животным, и любое отклонение температуры тела у них свидетельствует о возможной болезни или воспалении. Конечно, самым точным способом будет измерение температуры с помощью термометра. Однако в домашних условиях многие владельцы обращают внимание на косвенные признаки. Если у питомца горячие уши и сухой нос, это может означать, что в организме развивается воспалительный процесс.

Тем не менее ориентироваться только на эти признаки нельзя — иногда уши нагреваются после активных игр, пребывания на солнце или в жарком помещении. Поэтому важно провести дополнительный осмотр.

Подготовка к осмотру

Перед тем как приступить к проверке состояния ушей, следует убедиться, что питомец спокоен. Волнение или агрессия могут не только усложнить задачу, но и создать риск для владельца. Если кот сопротивляется, его можно аккуратно зафиксировать, завернув в полотенце или плед. В зоомагазинах также продаются специальные защитные мешки для животных, которые позволяют избежать царапин во время процедуры.

Важно помнить: если кошка слишком нервничает или проявляет агрессию, осмотр лучше отложить и обратиться к ветеринару.

Пошаговый осмотр ушной раковины

Чтобы правильно оценить состояние уха, достаточно придерживаться простого алгоритма:

  1. Осмотрите внешнюю часть уха. Обратите внимание на наличие царапин, язвочек, ссадин или участков без шерсти. Эти признаки могут указывать на паразитов или травмы.

  2. Аккуратно отогните ушную раковину и посмотрите внутрь. Нормальная кожа должна быть светло-розовой, без покраснений и налёта.

  3. Оцените наличие выделений. Тёмные или гнойные выделения свидетельствуют о воспалении или ушных клещах.

  4. Заметьте реакцию животного. Если кошка болезненно реагирует на прикосновения, это дополнительный повод для беспокойства.

Ни в коем случае нельзя использовать ватные палочки или другие предметы для глубокого проникновения внутрь уха — это может привести к повреждению слухового аппарата и вызвать серьёзное воспаление.

Когда стоит обращаться к врачу

Даже если хозяину удалось самостоятельно провести осмотр, окончательный диагноз должен поставить ветеринар. Специалист не только оценит состояние ушей, но и проверит общее здоровье кошки. Повышенная температура тела может быть следствием простуды, воспалительных процессов, паразитарных заболеваний или даже серьёзных инфекций.

Ветеринар проведёт необходимые анализы и подберёт лечение. Затягивать с визитом в клинику не стоит — в некоторых случаях промедление может усугубить болезнь.

Как ухаживать за ушами кошки

Чтобы минимизировать риск заболеваний, важно регулярно проверять уши питомца и при необходимости проводить гигиену. Для этого используют специальные ветеринарные лосьоны, которые растворяют серу и мягко очищают внутреннюю поверхность ушной раковины.

Не рекомендуется использовать спиртовые растворы или средства для людей — они могут вызвать раздражение и сухость кожи. Оптимальная частота профилактического осмотра — раз в две недели, особенно если кошка часто бывает на улице.

Горячие уши у кошки могут быть как обычной реакцией организма на внешние факторы, так и признаком серьёзной болезни. Самостоятельный осмотр ушной раковины помогает вовремя заметить тревожные сигналы, но ставить диагноз должен только специалист. Внимательное отношение к питомцу и регулярные проверки — залог его здоровья и долгой жизни рядом с хозяином.

Уточнения

Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на - область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
