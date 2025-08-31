Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полный привод, который убивает трансмиссию: автомобили, ставшие ловушкой для владельцев
Топливный гигант просыпается: ДНР готовится к масштабному строительству АЗС
Не выбрасывайте перезрелые помидоры: этот рецепт вкусных макарон в одной сковороде — настоящая магия экономии
Игрушка из детства оказалась мощнее спортзала: мышцы включаются мгновенно
Модные цвета в интерьере: чем заменить серый, чтобы дом выглядел стильно
Конец воздушных ям: новая технология сделает полеты гладкими
Индивидуальный подход по ДНК: тренд, который навсегда меняет бьюти-индустрию
Обходитесь без дам: актёр Олег Васильков высмеял мужчин, избегающих тарелочниц
Кот стал тише и спит всё время? Это может быть не возраст, а сигнал беды

У этих псов милые морды, но статистика пугает: эти породы чаще всего превращается в угрозу

8:04
Зоосфера

Каждый год собаки кусают миллионы людей. По оценке Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA), в США ежегодно фиксируется свыше 4 млн укусов, и около 800 тыс. пострадавших обращаются за медпомощью. Картину в России сложнее описать: единой открытой статистики по породам нет, поэтому мы ориентируемся на международные обзоры, базы страховых и медицинских случаев, а также на ретроспективные отчёты. Ниже — консолидированная картина по породам, которые чаще других оказываются в сводках, и важные пояснения, почему "чёрный список" по породам всегда условен.

Укус собаки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укус собаки

Что на самом деле влияет на риск укуса

  • Контекст: испуг, боль, защита ресурса (еда, место, игрушка), охрана территории, материнское поведение.
  • Опыт и среда: отсутствие ранней социализации, жёсткие методы наказаний, хронический стресс, скука и депривация.
  • Управляемость: отсутствие базовой дрессировки, несоответствие физических/умственных нагрузок породной группе.
  • Факторы животного: некастрированный кобель, подростковый возраст, наследуемые особенности темперамента.
  • Факторы пострадавшего: дети (чаще провоцируют близким контактом "лицо-к-лицу", громкими звуками, хватанием).

Важно: укусить может любая собака. Статистика по породам отражает не "врождённую злость", а комбинацию популярности породы, условий содержания и ошибок людей. К тому же в сводках часто есть ошибка идентификации (породу определяют "на глаз"), а также систематическое смещение: тяжёлые инциденты чаще попадают в новости.

8 пород, которые чаще других фигурируют в укусах

Ниже — породы (и типы пород), которые регулярно отмечаются в международных отчётах и ретроспективных анализах. Это не рейтинг "самых опасных", а перечень тех, кто чаще встречается в кейсах из-за сочетания силы, популярности и человеческих ошибок.

Питбуль-типы (в т. ч. американский стаффордширский терьер)

  • Группа "питбуль-типов" нередко лидирует в тяжёлых инцидентах: это мощные, физически выносливые собаки с высокими рабочими драйвами. В ретроспективных сводках они составляют заметную долю фатальных случаев. Ключевое: ранняя социализация, управление возбуждением, чёткие правила и компетентный владелец.

Риски не по породе, а по условиям: скука, цепное содержание, "прокачка" на охрану, отсутствие шлейфа позитивного подкрепления в обучении.

Собаки смешанных пород (метисы)

  • Статистически попадают в отчёты чаще просто потому, что это самая распространённая категория. Сюда же относится эффект "неточного ярлыка": внешне похожих на служебные/бойцовские породы животных часто записывают в "опасный тип". Вывод — смотреть на конкретную собаку и её историю, а не на бирку.

Ротвейлер

  • Сильные, уверенные, ориентированные на охрану. При недостатке управляемости и плохой социализации риск повышается. При грамотной дрессировке и дозированных нагрузках ротвейлеры — стабильные компаньоны и отличные служебники. Критично: контроль импульса и работа с возбуждением с щенячьего возраста.

Немецкая овчарка

  • Высокоинтеллектуальные, "рабочие" собаки с сильной территориальностью и охранной мотивацией. Без ежедневной умственной загрузки и чёткой структуры поведения формируются проблемы управления. Жёсткие методы (удушающие/электроошейники) повышают риск защитной агрессии.

Мастиф-типы (английский, неаполитанский, тибетский и др.)

  • Крупные, массивные, зачастую спокойные — но при неправильной социализации и болевых факторах (дисплазия, артроз) могут реагировать защитно. Важно контролировать здоровье опорно-двигательного аппарата и учить навыки вежливого взаимодействия с людьми.

Американский бульдог

  • Сильные, энергичные собаки с выраженной игровой/борцовской мотивацией. Нуждаются в структуре, контроле возбуждения и грамотной физической нагрузке. Ошибка — провоцировать перезбудимость "раздраконенными" играми без правил "взял-отдал-успокоился".

Сибирский хаски

  • Чаще конфликтуют с животными, но при дефиците спорта и свободы движения могут срываться и на людей (особенно при грубом обращении или ограничении ресурсов). Решение — спорт-нагрузки (каникросс, байкджörинг), предсказуемый режим, работа над "подзывом" и самоконтролем.

Боксёр

  • Открытые, азартные и очень контактные, но в состоянии перезбуждения могут "цеплять" зубами. Регулярная работа над самообладанием, правила игр с людьми и детьми, ранняя социализация — обязательны.

Почему рейтинги опасности всегда условны

  • Ошибка идентификации: породу часто определяют по фото/со слов очевидцев.
  • Популярность: чем порода массовее, тем больше инцидентов в абсолютных числах.
  • Тяжесть травм: крупные собаки чаще попадают в сводки из-за исхода, мелкие — недоучтены.
  • Среда и культура содержания: региональные различия в подходах к социализации, стерилизации, выгулу.
  • Смешанные породы: огромный пласт "метисов" без точной породной идентификации.

Вывод: корректнее говорить не о "злых породах", а о факторах риска, которые мы можем контролировать.

Как значительно снизить риск укусов (проверенный чек-лист для владельца)

  • Социализация 8-16 недель: знакомьте щенка с людьми, детьми, поверхностями, звуками, городской средой — мягко, коротко, с поощрением.
  • Обучение через позитив: поощрение желаемого поведения, маркер "да/кликер", управление ресурсами. Избегайте боли и устрашения — они усиливают защитные реакции.
  • Ежедневная нагрузка по породе: умственная (нюх, задачи на поиск/форму), физическая (без "выкручивания" суставов у щенков).
  • Правила контакта с детьми: "не обнимать, не трогать спящего/кушающего/прячущегося, не лезть в будку/к лежанке". Всегда — надзор взрослого.
  • Здоровье = поведение: боль, зуд, эндокринные нарушения резко снижают терпимость. Регулярные чек-апы у ветеринара.
  • Кастрация/стерилизация по показаниям: снижает влияние половых гормонов на конкурирующее/территориальное поведение у части собак.
  • Менеджмент: поводок, намордник по ситуации, безопасные рутины входа гостей, разделение пространства, "парковка" на коврик.
  • Профессиональная помощь: при первых признаках проблем подключайте кинолога/зоопсихолога гуманистической школы.

Что делать, если укус всё же произошёл

  • Прекратите контакт, обеспечьте безопасность (закрыть дверь, попросить владельца зафиксировать собаку).
  • Промойте рану водой с мылом не менее 5 минут, обработайте антисептиком, наложите повязку.
  • Обратитесь к врачу: иногда требуются антибиотики, вакцинация/ревакцинация от столбняка, при неизвестном статусе животного — курс антирабических прививок.
  • Зафиксируйте данные владельца собаки (ФИО, контакты, ветпаспорт с прививкой от бешенства), сфотографируйте место происшествия.

Если вы подбираете породу, смотрите не на "ярлык опасности", а на совпадение образа жизни с породной группой и собственную готовность вкладываться в воспитание. Это и есть реальная профилактика укусов.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте
Мир. Новости мира
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Топливный гигант просыпается: ДНР готовится к масштабному строительству АЗС
Не выбрасывайте перезрелые помидоры: этот рецепт вкусных макарон в одной сковороде — настоящая магия экономии
Игрушка из детства оказалась мощнее спортзала: мышцы включаются мгновенно
Модные цвета в интерьере: чем заменить серый, чтобы дом выглядел стильно
Конец воздушных ям: новая технология сделает полеты гладкими
Индивидуальный подход по ДНК: тренд, который навсегда меняет бьюти-индустрию
У этих псов милые морды, но статистика пугает: эти породы чаще всего превращается в угрозу
Обходитесь без дам: актёр Олег Васильков высмеял мужчин, избегающих тарелочниц
Кот стал тише и спит всё время? Это может быть не возраст, а сигнал беды
Как понять, что пора менять пломбу: сигналы, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.