Кот стал тише и спит всё время? Это может быть не возраст, а сигнал беды

3:52
Зоосфера

Кошки — настоящие мастера маскировки. Даже чувствуя боль или недомогание, они ведут себя так, будто всё в порядке. Этот инстинкт достался им от диких предков: показывать слабость в природе — значит становиться лёгкой добычей. Но для домашних питомцев такая "скрытность" часто оборачивается бедой: хозяева замечают болезнь только тогда, когда она уже зашла слишком далеко.

Уставшая кошка
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая кошка

Девять тревожных сигналов, которые незаметны на первый взгляд, но требуют скорейшего визита к врачу.

Сон, который больше не приносит покоя

  • Кошка часто просыпается, меняет места, уходит прятаться в тёмные углы.
  • Дрожание лап или судорожные вздрагивания во сне.

Такие изменения могут быть связаны не только с обычным стрессом, но и с болью, воспалением или даже неврологическими нарушениями. Особенно внимательно нужно следить за сном пожилых питомцев.

Игры перестали интересовать

  • Кошка, которая вчера носилась за мышкой или мячиком, сегодня безразлично смотрит на игрушку? Резкое снижение активности часто указывает на хроническую усталость, скрытые боли или сердечные проблемы.

Жажда или её отсутствие

  • Мало пьёт - возможны стоматит, гингивит, инфекции или интоксикация.
  • Пьёт слишком много - тревожный сигнал: диабет, болезни почек, гипертиреоз, патологии печени или надпочечников.

По данным исследований, у кошек старше 7 лет частота хронической болезни почек превышает 30%. Поэтому миска с водой — это ещё и индикатор здоровья.

Перестала умываться

  • Блестящая шерсть — визитная карточка здоровой кошки. Если питомец перестал вылизывать себя, шерсть спутывается и тускнеет, стоит проверить зубы, суставы и общее состояние.

Осторожные движения

  • Кошка избегает прыжков, с трудом спускается с дивана или полки? Возможно, дело не в "лени" или возрасте, а в боли. У кошек артрит встречается чаще, чем принято думать: по данным Journal of Feline Medicine and Surgery, признаки суставных заболеваний есть у 60% кошек старше 6 лет.

Тяжёлое дыхание в покое

  • Если кошка дышит часто и поверхностно, хотя не бегала и не перегрелась, это может быть симптомом сердечной недостаточности или лёгочных патологий. В таких случаях счёт идёт на часы — не откладывайте визит в клинику.

Аппетит без энтузиазма

  • Да, отказ от еды всегда тревожен. Но даже если кошка ест, но делает это вяло, оставляет корм или долго "думает" перед миской, это тоже повод насторожиться. Возможные причины — боль в ротовой полости, болезни ЖКТ или общее недомогание.

Лоток подскажет больше, чем вы думаете

  • Кровь в моче, резкий запах.
  • Слишком частые или, наоборот, редкие походы.
  • Натуживание или крики в лотке.

Такие изменения могут говорить о цистите, мочекаменной болезни или проблемах с почками. Ветеринары отмечают: задержка мочи более 24 часов у кота — опасное для жизни состояние.

Характер словно подменили

  • Вчера ласковая кошка внезапно начала прятаться или стала раздражительной? Это может быть не каприз, а сигнал боли или дискомфорта. Кошки редко меняют характер без причины.

Если вы заметили у кошки хотя бы один из этих признаков — не ждите, что "пройдёт само". Запишитесь к ветеринару. Быстрая реакция хозяина часто решает судьбу животного, превращая потенциальную трагедию в простое воспоминание о походе в клинику.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
