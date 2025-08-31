Кот стал тише и спит всё время? Это может быть не возраст, а сигнал беды

Кошки — настоящие мастера маскировки. Даже чувствуя боль или недомогание, они ведут себя так, будто всё в порядке. Этот инстинкт достался им от диких предков: показывать слабость в природе — значит становиться лёгкой добычей. Но для домашних питомцев такая "скрытность" часто оборачивается бедой: хозяева замечают болезнь только тогда, когда она уже зашла слишком далеко.

Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая кошка

Девять тревожных сигналов, которые незаметны на первый взгляд, но требуют скорейшего визита к врачу.

Сон, который больше не приносит покоя

Кошка часто просыпается, меняет места, уходит прятаться в тёмные углы.

Дрожание лап или судорожные вздрагивания во сне.

Такие изменения могут быть связаны не только с обычным стрессом, но и с болью, воспалением или даже неврологическими нарушениями. Особенно внимательно нужно следить за сном пожилых питомцев.

Игры перестали интересовать

Кошка, которая вчера носилась за мышкой или мячиком, сегодня безразлично смотрит на игрушку? Резкое снижение активности часто указывает на хроническую усталость, скрытые боли или сердечные проблемы.

Жажда или её отсутствие

Мало пьёт - возможны стоматит, гингивит, инфекции или интоксикация.

- возможны стоматит, гингивит, инфекции или интоксикация. Пьёт слишком много - тревожный сигнал: диабет, болезни почек, гипертиреоз, патологии печени или надпочечников.

По данным исследований, у кошек старше 7 лет частота хронической болезни почек превышает 30%. Поэтому миска с водой — это ещё и индикатор здоровья.

Перестала умываться

Блестящая шерсть — визитная карточка здоровой кошки. Если питомец перестал вылизывать себя, шерсть спутывается и тускнеет, стоит проверить зубы, суставы и общее состояние.

Осторожные движения

Кошка избегает прыжков, с трудом спускается с дивана или полки? Возможно, дело не в "лени" или возрасте, а в боли. У кошек артрит встречается чаще, чем принято думать: по данным Journal of Feline Medicine and Surgery, признаки суставных заболеваний есть у 60% кошек старше 6 лет.

Тяжёлое дыхание в покое

Если кошка дышит часто и поверхностно, хотя не бегала и не перегрелась, это может быть симптомом сердечной недостаточности или лёгочных патологий. В таких случаях счёт идёт на часы — не откладывайте визит в клинику.

Аппетит без энтузиазма

Да, отказ от еды всегда тревожен. Но даже если кошка ест, но делает это вяло, оставляет корм или долго "думает" перед миской, это тоже повод насторожиться. Возможные причины — боль в ротовой полости, болезни ЖКТ или общее недомогание.

Лоток подскажет больше, чем вы думаете

Кровь в моче, резкий запах.

Слишком частые или, наоборот, редкие походы.

Натуживание или крики в лотке.

Такие изменения могут говорить о цистите, мочекаменной болезни или проблемах с почками. Ветеринары отмечают: задержка мочи более 24 часов у кота — опасное для жизни состояние.

Характер словно подменили

Вчера ласковая кошка внезапно начала прятаться или стала раздражительной? Это может быть не каприз, а сигнал боли или дискомфорта. Кошки редко меняют характер без причины.

Если вы заметили у кошки хотя бы один из этих признаков — не ждите, что "пройдёт само". Запишитесь к ветеринару. Быстрая реакция хозяина часто решает судьбу животного, превращая потенциальную трагедию в простое воспоминание о походе в клинику.

