Убийца под видом лакомства: кошке может хватить пары кусочков, чтобы начались проблемы

Курица давно считается одним из самых удобных и доступных источников белка для кошек. Её добавляют в корма, готовят дома, используют как основу диетических рационов. Но вместе с мясом нередко достаётся и куриная кожа — мягкая, ароматная, очень аппетитная для питомцев. Многие хозяева без задней мысли отдают её котам, считая "натуральным продуктом". Другие уверены, что это вредно и может подорвать здоровье животного.
Разбираемся, что же на самом деле таит в себе куриная кожа и можно ли её давать кошкам.
Куриная кожа — это, по сути, концентрат жира. В 100 г сырой кожи содержится до 40% липидов и всего около 9-12 г белка. Для сравнения: в филе курицы белка почти в три раза больше, а жира — всего 2-4% .
Для кошек жиры — не абсолютное зло. Это основной источник энергии: они обеспечивают животное калориями, помогают усваивать витамины A, D, E и K, поддерживают здоровье кожи и шерсти. Кроме того, ненасыщенные жирные кислоты, в том числе линолевая кислота, играют важную роль в поддержании состояния кожи и блеска шерсти .
Однако в случае с куриной кожей жиры преобладают над белком, и это нарушает баланс рациона.
Учёные давно отмечают, что высокожировая диета — один из главных факторов развития ожирения у домашних кошек. А лишний вес — это не только вопрос эстетики, но и реальная угроза для здоровья:
Таким образом, регулярное угощение кожей — прямая дорога к метаболическим сбоям.
Если кошка абсолютно здорова, не склонна к полноте и у неё нет хронических проблем с поджелудочной или печенью, маленький кусочек варёной куриной кожи 1-2 раза в неделю не принесёт вреда. Но даже в таком случае важно соблюдать простые правила:
Есть состояния, при которых куриная кожа — строго под запретом:
В этих случаях даже маленький кусочек может стать триггером для серьёзных проблем.
Чтобы порадовать питомца, не рискуя его здоровьем, можно предложить более безопасные варианты:
Главное - помнить: забота о кошке не сводится к угощениям. Сбалансированное питание, контроль веса и регулярные осмотры у ветеринара — вот настоящие проявления любви к питомцу.
