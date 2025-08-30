Убийца под видом лакомства: кошке может хватить пары кусочков, чтобы начались проблемы

Курица давно считается одним из самых удобных и доступных источников белка для кошек. Её добавляют в корма, готовят дома, используют как основу диетических рационов. Но вместе с мясом нередко достаётся и куриная кожа — мягкая, ароматная, очень аппетитная для питомцев. Многие хозяева без задней мысли отдают её котам, считая "натуральным продуктом". Другие уверены, что это вредно и может подорвать здоровье животного.

Разбираемся, что же на самом деле таит в себе куриная кожа и можно ли её давать кошкам.

Что скрывает куриная кожа

Куриная кожа — это, по сути, концентрат жира. В 100 г сырой кожи содержится до 40% липидов и всего около 9-12 г белка. Для сравнения: в филе курицы белка почти в три раза больше, а жира — всего 2-4% .

Для кошек жиры — не абсолютное зло. Это основной источник энергии: они обеспечивают животное калориями, помогают усваивать витамины A, D, E и K, поддерживают здоровье кожи и шерсти. Кроме того, ненасыщенные жирные кислоты, в том числе линолевая кислота, играют важную роль в поддержании состояния кожи и блеска шерсти .

Однако в случае с куриной кожей жиры преобладают над белком, и это нарушает баланс рациона.

Когда лакомство превращается в риск

Учёные давно отмечают, что высокожировая диета — один из главных факторов развития ожирения у домашних кошек. А лишний вес — это не только вопрос эстетики, но и реальная угроза для здоровья:

Сахарный диабет 2 типа: по данным исследования, опубликованного в Journal of Feline Medicine and Surgery (2010), ожирение в 3-5 раз повышает риск развития диабета у кошек .

по данным исследования, опубликованного в Journal of Feline Medicine and Surgery (2010), ожирение в 3-5 раз повышает риск развития диабета у кошек . Проблемы с суставами: избыточный вес усиливает нагрузку на суставы и позвоночник, что особенно опасно для пожилых животных.

избыточный вес усиливает нагрузку на суставы и позвоночник, что особенно опасно для пожилых животных. Панкреатит: высокое содержание жира может провоцировать воспаление поджелудочной железы. В исследовании 2020 года отмечено, что диеты с высоким уровнем липидов увеличивают риск рецидива панкреатита у кошек .

высокое содержание жира может провоцировать воспаление поджелудочной железы. В исследовании 2020 года отмечено, что диеты с высоким уровнем липидов увеличивают риск рецидива панкреатита у кошек . Липидоз печени: одно из самых тяжёлых осложнений ожирения у кошек — жировая дистрофия печени.

Таким образом, регулярное угощение кожей — прямая дорога к метаболическим сбоям.

Можно ли дать кусочек

Если кошка абсолютно здорова, не склонна к полноте и у неё нет хронических проблем с поджелудочной или печенью, маленький кусочек варёной куриной кожи 1-2 раза в неделю не принесёт вреда. Но даже в таком случае важно соблюдать простые правила:

Только варёная кожа: без соли, специй, масла или соусов.

без соли, специй, масла или соусов. Только в свежем виде: замороженная или сомнительная по качеству курица может содержать Salmonella или Campylobacter. В ветеринарных исследованиях неоднократно отмечалось, что эти бактерии опасны не только для кошек, но и для их владельцев .

замороженная или сомнительная по качеству курица может содержать Salmonella или Campylobacter. В ветеринарных исследованиях неоднократно отмечалось, что эти бактерии опасны не только для кошек, но и для их владельцев . Минимальные порции: лакомство не должно превышать 5-10% от суточной нормы калорий.

Когда категорически нельзя

Есть состояния, при которых куриная кожа — строго под запретом:

Ожирение 2-3 степени.

Панкреатит (острый и хронический).

Печёночная недостаточность или липидоз печени.

Диабет или преддиабет.

Аллергия на куриный белок или жир.

В этих случаях даже маленький кусочек может стать триггером для серьёзных проблем.

Чем заменить куриную кожу

Чтобы порадовать питомца, не рискуя его здоровьем, можно предложить более безопасные варианты:

Отварное куриное филе - источник легкоусвояемого белка.

- источник легкоусвояемого белка. Рыба - лучше выбирать морскую (лосось, сардины, скумбрия), всегда без костей и без соли.

- лучше выбирать морскую (лосось, сардины, скумбрия), всегда без костей и без соли. Яйцо - варёный желток содержит витамины A, D и полезные жиры, но давайте не чаще раза в неделю.

- варёный желток содержит витамины A, D и полезные жиры, но давайте не чаще раза в неделю. Специальные лакомства для кошек - они сбалансированы по питательным веществам и безопасны для пищеварения.

Главное - помнить: забота о кошке не сводится к угощениям. Сбалансированное питание, контроль веса и регулярные осмотры у ветеринара — вот настоящие проявления любви к питомцу.

