Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

Папуа–Новая Гвинея, с её уникальными экосистемами, продолжает удивлять мир новыми открытиями в области биологии. Одно из таких открытий произошло недавно, когда учёные вновь столкнулись с акулами, которые считались исчезнувшими более пятидесяти лет назад. Речь идет о куньей акуле с парусом (sailback houndshark), которая вновь была зафиксирована в водах этой страны, что дало ученым шанс более подробно изучить этот редкий вид, долгое время находившийся в научных архивах как исчезнувший.

Исчезновение и неожиданное возвращение

Впервые кунья акула с парусом была поймана в 1970 году, а её вид был описан только в 1973 году. Однако после этого она исчезла из поля зрения научного сообщества, и долгое время её местоположение оставалось неизвестным. Даже масштабные исследования акул и скатов в 2010-х годах не подтвердили её присутствие в этих водах. Все попытки найти доказательства существования этой акулы за несколько десятков лет оказались тщетными.

Однако в 2020 году команда исследователей провела новое обследование, направленное на изучение рыболовной отрасли в Папуа–Новой Гвинее, и случайно встретилась с необычными морскими обитателями. Было зафиксировано пять особей куньей акулы, и что удивительно, все они оказались самками. Этот факт стал ещё одной загадкой, поскольку ранее никакой статистики по численности этого вида не было.

Заметки местных рыбаков

Местные рыбаки, уже привыкшие к разнообразию морских жителей в этих водах, тоже сообщали о необычных уловах. Они часто упоминали, что им удавалось поймать эту редкую акулу в заливе Астролябия, что подтверждает: несмотря на долгую исчезнувшую репутацию вида, акула всё это время могла находиться в этих водах, но оставалась незамеченной. Эта информация, хотя и не подтверждала 100%-ную уверенность в их вымирании, служила указанием на то, что вид, вероятно, всё ещё существует.

Тем не менее, несмотря на такие неожиданно положительные новости, учёные выражают обеспокоенность по поводу будущего этой акулы. Оказавшись в ограниченном ареале, в частности, в заливе Астролябия, она может столкнуться с угрозами со стороны интенсивного рыболовства. Этот фактор создаёт дополнительные риски для выживания вида, поскольку в таких условиях, с ростом промыслового давления, популяция куньей акулы может быстро сократиться.

Будущее редкого вида: планы по сохранению

Не теряя времени, ученые уже разрабатывают планы по мониторингу и охране популяции этой редкой акулы. Важно наладить стабильный процесс наблюдения за её численностью и распространением, а также предпринимать меры для регулирования рыболовства в этом регионе, чтобы сохранить этот уникальный вид. Однако ещё предстоит понять, насколько быстро и эффективно можно воздействовать на эту проблему. Предполагается, что определённые меры, такие как ограничения на вылов этих акул или создание охраняемых морских зон, смогут помочь поддержать популяцию.

Кроме того, не менее важно продолжать научные исследования, чтобы узнать больше о биологии куньей акулы, её поведении и экосистеме, в которой она живёт. Ведь только комплексный подход может привести к долгосрочному сохранению этого редкого морского существа, которое вновь появляется на свет после столь долгого отсутствия.

"Вид всё это время оставался «спрятанным на виду»", — отметил один из исследователей, комментируя неожиданное возвращение редкой акулы.

Перспективы исследования и сохранения вида

Сейчас, когда кунья акула с парусом вновь вернулась в научный фокус, есть возможность не только изучить её поведение и привычки, но и решить проблемы её сохранения в условиях растущего давления со стороны рыболовной деятельности. С каждым новым наблюдением появляется шанс на то, что этот редкий вид будет защищён от угроз, которые в прошлые годы могли бы привести к его исчезновению.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных.

