Миф о пираньях-убийцах: правда о рыбах, которые падают в обморок от стресса

Пиранья давно стала символом ужаса, окружённого мифами и страшилками. В воображении многих это агрессивная рыба, готовая за секунды обглодать любое живое существо до костей. Но реальность оказывается куда спокойнее: за всю историю наблюдений не зафиксировано ни одного случая, когда пираньи стали причиной смерти человека.
Виновником мифа во многом стал президент США Теодор Рузвельт. В 1913 году он отправился в экспедицию по Амазонке. Чтобы впечатлить гостей, местные жители бросили в реку тушу коровы. Рыбы моментально налетели на добычу, и зрелище получилось настолько эффектным, что Рузвельт описал пиранью как "воплощение свирепого зла". Его слова подхватили газеты, а затем и литература, окончательно закрепив за рыбами образ безжалостных убийц.
На деле же пираньи вели себя так активно лишь потому, что их заранее держали в загоне и не кормили несколько дней. В дикой природе подобные сцены — редкость.
Главное отличие пираний от привычных нам хищников вроде щуки — их ранимость и склонность держаться вместе. В одиночестве они испытывают стресс, становятся вялыми и даже способны упасть в "обморок" от испуга, затаившись на дне. В стаю пираньи сбиваются ради чувства безопасности, а не для охоты.
Эксперименты показывают: даже оказавшись в одном бассейне с человеком, они не проявляют интереса. Пугает их куда больше, чем привлекает. Известны случаи, когда рядом в воду выливали кровь, и рыбы всё равно не реагировали.
Полностью безобидными этих рыб назвать нельзя. Они кусаются, но делают это в исключительных случаях:
• если испугались и защищаются;
• когда самец охраняет кладку икры;
• при сильном голоде.
Даже в эти моменты цель атаки — не нападение ради еды, а попытка отогнать угрозу.
Интересно, что сами пираньи часто становятся добычей. Местные жители Амазонии ловят их десятками и готовят так же, как привычную речную рыбу, хотя мясо у пираний костлявое и отдаёт тиной.
Крупные хищники вроде кайманов, гигантских выдр и речных дельфинов тоже с удовольствием лакомятся пираньями. Нередко наблюдается и каннибализм: более крупные особи нападают на мелких собратьев, что типично для многих хищных рыб.
Пираньи выполняют важную роль санитаров экосистемы Амазонки. Они очищают реки от падали, не давая разлагаться останкам животных в воде. Благодаря этому баланс в экосистеме сохраняется.
На самом деле пиранья — не жестокий убийца, а робкая и пугливая рыбка. Бояться её бессмысленно, а вот уважать стоит. В Амазонке куда больше существ, которые могут представлять реальную угрозу человеку.
Пираньи (лат. Serrasalmus) — род тропических пресноводных лучепёрых рыб из семейства пираньевых (Serrasalmidae).
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.