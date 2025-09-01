Миф о пираньях-убийцах: правда о рыбах, которые падают в обморок от стресса

Пиранья давно стала символом ужаса, окружённого мифами и страшилками. В воображении многих это агрессивная рыба, готовая за секунды обглодать любое живое существо до костей. Но реальность оказывается куда спокойнее: за всю историю наблюдений не зафиксировано ни одного случая, когда пираньи стали причиной смерти человека.

Откуда взялась дурная слава

Виновником мифа во многом стал президент США Теодор Рузвельт. В 1913 году он отправился в экспедицию по Амазонке. Чтобы впечатлить гостей, местные жители бросили в реку тушу коровы. Рыбы моментально налетели на добычу, и зрелище получилось настолько эффектным, что Рузвельт описал пиранью как "воплощение свирепого зла". Его слова подхватили газеты, а затем и литература, окончательно закрепив за рыбами образ безжалостных убийц.

На деле же пираньи вели себя так активно лишь потому, что их заранее держали в загоне и не кормили несколько дней. В дикой природе подобные сцены — редкость.

Хрупкие и пугливые

Главное отличие пираний от привычных нам хищников вроде щуки — их ранимость и склонность держаться вместе. В одиночестве они испытывают стресс, становятся вялыми и даже способны упасть в "обморок" от испуга, затаившись на дне. В стаю пираньи сбиваются ради чувства безопасности, а не для охоты.

Эксперименты показывают: даже оказавшись в одном бассейне с человеком, они не проявляют интереса. Пугает их куда больше, чем привлекает. Известны случаи, когда рядом в воду выливали кровь, и рыбы всё равно не реагировали.

Когда пирания решается на укус

Полностью безобидными этих рыб назвать нельзя. Они кусаются, но делают это в исключительных случаях:

• если испугались и защищаются;

• когда самец охраняет кладку икры;

• при сильном голоде.

Даже в эти моменты цель атаки — не нападение ради еды, а попытка отогнать угрозу.

Кто охотится на пираний

Интересно, что сами пираньи часто становятся добычей. Местные жители Амазонии ловят их десятками и готовят так же, как привычную речную рыбу, хотя мясо у пираний костлявое и отдаёт тиной.

Крупные хищники вроде кайманов, гигантских выдр и речных дельфинов тоже с удовольствием лакомятся пираньями. Нередко наблюдается и каннибализм: более крупные особи нападают на мелких собратьев, что типично для многих хищных рыб.

Зачем они нужны природе

Пираньи выполняют важную роль санитаров экосистемы Амазонки. Они очищают реки от падали, не давая разлагаться останкам животных в воде. Благодаря этому баланс в экосистеме сохраняется.

На самом деле пиранья — не жестокий убийца, а робкая и пугливая рыбка. Бояться её бессмысленно, а вот уважать стоит. В Амазонке куда больше существ, которые могут представлять реальную угрозу человеку.

Пираньи (лат. Serrasalmus) — род тропических пресноводных лучепёрых рыб из семейства пираньевых (Serrasalmidae).



