Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу или на даче — ситуация неприятная, но вовсе не безвыходная. Паника и хаотичные движения здесь главный враг, а спокойствие и знание простых правил — лучший союзник.

Где можно встретить ядовитых змей

Россия избавлена от встреч с самыми опасными представителями змеиных: черной мамбой, королевской коброй или тайпаном. Однако расслабляться не стоит: в наших лесах водятся гадюки (обыкновенная и кавказская), щитомордники и гюрза — одна из самых ядовитых змей региона.

Узнать их можно по широкой треугольной голове и отчетливому перехвату в области шеи. Еще один признак — вертикальные зрачки. Взгляд получается холодный и "колючий", но никакой связи с эмоциями у змей нет.

Стоит помнить и о неожиданных исключениях. Так, на Дальнем Востоке встречается тигровый уж. Его яд зависит от питания: если он поедает ядовитых жаб, укусы становятся опасными для человека. Поэтому даже "безобидных" ужей лучше лишний раз не трогать.

Змея боится не меньше человека

Чаще всего при встрече человек пугается, но и сама змея в этот момент испытывает стресс. Она не стремится нападать — напротив, предпочтет замереть или скрыться. Атакующее поведение характерно лишь для загнанных в угол особей. В этом случае они делают резкие выпады, имитируя укус. Реальная атака зависит только от действий человека.

Простые правила безопасности

Главная ошибка туристов и грибников — неосторожность. Руки, запущенные в кусты или траву без проверки, могут наткнуться прямо на отдыхающую гадюку. То же самое происходит, если разбрасывать листья ногами.

Чтобы снизить риск встречи:

• используйте палку, прежде чем лезть в кусты или листву;

• носите плотные брюки и ботинки с высоким берцем;

• избегайте хождения босиком или в легкой обуви в потенциально опасных местах.

Эти меры кажутся банальными, но именно они помогают предотвратить большинство укусов.

Кричать можно, паниковать нельзя

Многие задаются вопросом: стоит ли кричать при встрече со змеей? Бояться нечего — у змей нет слуха в привычном понимании, и ваши возгласы их не заденут. Зато крик помогает снять напряжение, а заодно отпугивает других животных.

Опасен не крик, а страх. В панике человек обычно выбирает побег, и это может обернуться встречей с другой змеей на пути. Резкие движения — самый плохой вариант.

Что лучше всего делать:

Если дистанция большая — спокойно обойти стороной. Если близко — замереть и дать змее возможность уползти. Самое безопасное решение — медленно и плавно отступить назад, сохраняя контроль над ситуацией.

Главное — не делать резких шагов и не пытаться убить змею. В большинстве случаев она уйдет первой, если не почувствует угрозы.

