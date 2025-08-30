Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру

Зоосфера

История, которая могла закончиться трагедией, превратилась в интернет-хит. В одном из парков дикой природы в Оклахоме маленькая такса оказалась прямо в вольере взрослого льва по кличке Бондиггер. Все, кто наблюдал за происходящим, затаили дыхание: ведь царь зверей славится своим могуществом и ревностно охраняет территорию. Однако вместо ожидаемой агрессии произошло нечто совершенно иное.

Такса и лев в вольере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Такса и лев в вольере

Начало дружбы

Бондиггер появился в парке Грейтер-Уиннвуд ещё львёнком. Чтобы смягчить его одиночество, сотрудники решили познакомить будущего хищника с четырьмя щенками таксы. Среди них была крошка по кличке Эбби, которая сразу привлекла внимание льва. С тех пор они практически неразлучны.

"Эбби и Бондиггер выросли вместе, и их дружба стала настоящим символом того, что в природе возможны самые невероятные союзы", — рассказала сотрудница парка.

Король и его компания

Сегодня Бондиггер — взрослый и сильный лев, но рядом с Эбби и её сородичами он превращается в игривого котёнка. Таксы бесстрашно носятся по вольеру, прыгают на льва и даже затевают игры с его хвостом. В ответ Бондиггер осторожно обнимает их лапами, словно понимая, что перед ним существа куда более хрупкие. Эта удивительная связь вызывает искреннее восхищение как у работников парка, так и у посетителей.

Радость для зрителей

Каждый, кто становится свидетелем этих игр, отмечает неподдельную нежность и доверие между животными. Их дружба стала достопримечательностью парка, а ролики с совместными играми разлетелись по соцсетям, собирая миллионы просмотров. Для многих эта история — напоминание о том, что дружба и любовь не знают границ, даже если речь идёт о таких разных существах, как лев и собака.

Уточнения

Та́кса (нем. Dachshund, Dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках
